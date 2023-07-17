Главного врача Центра психического здоровья 65-летнего Владимира МИХАЙЛЕНКО суд № 2 Костаная признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и подделке документов.

- Назначить Михайленко 2 года ограничения свободы с пробационным контролем и пожизненно лишить права занимать госдолжности, - огласил приговор судья Еримхан КАДЫРБАЕВ.

Это означает, что Михайленко лишится должности главного врача.

Остальным подсудимым судья назначил сроки, которые просил гособвинитель. Наркологу Евгению СОМУСЕВУ - 1 год 6 месяцев ограничения свободы, наркологу Ромуте МАЛАДАУСКАЙТЕ - 1 год ограничения свободы, лаборанту Заде ХАКИМОВОЙ - 1 год 6 месяцев ограничения свободы.

Все четверо обвинялись в подделке документов о том, что пьяные водители либо были трезвыми, либо содержали в крови меньшее количество промилле, чем на самом деле. Согласно обвинению, денежное вознаграждение врачи за это не брали, а помогали, потому что за пьяных нарушителей просили родственники, работающие в Центре психического здоровья.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ