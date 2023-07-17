Запустить фонтаны на следующей неделе поручил аким Костаная Марат Жундубаев.

В областном центре продолжается реконструкция Центрального сквера. Глава города на аппаратом совещании сегодня, 17 июля, пояснил, что работа по благоустройству затянулась в том числе из-за погодных условий. Кроме того, затягивает ход ремонта логистика - оборудование и нужные детали из-за заторов на границе не могут доставить в срок.

Аким поручил руководителю городского отдела ЖКХ завершить укладку брусчатки в сквере на этой недели, а на следующей - открыть четыре отремонтированных фонтана.

Как сообщала ранее "НГ", реконструкцию фонтанов должны были закончить к 15 июня. Однако даже два первых фонтана заработали на две недели позже указанного акимом срока. На прошлой неделе на официальном сайте акимата Костаная появилась новая дата - 20 июля. Но и в этот срок подрядчики не уложились.

Фото Сауле КУАНБЕК