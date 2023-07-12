Первый фонтан, расположенный рядом с часовой башней и недалеко от офиса отдела ЖКХ акимата Костаная, открыли в прошлые выходные. Чуть позже заработал второй - напротив здания Дома профсоюзов.

Фонтан напротив Дома профсоюзов работает на всю мощь, но желающих быть рядом с ним на солнцепеке всегда мало

Сейчас фонтаны радуют взрослых горожан высокими струямии прохладой, а детей - возможностью закачать водные пистолеты и искупать в воде мячики.

Фонтан возле Башни с часами запустили самым первым

Еще четыре фонтана - в процессе ремонта. На пешеходном, который сооружают вместо фонтана с бегемотиком, начали устанавливать оборудование. Скульптура бегемотика из ракушечника давно наблюдает за происходящим. Ее обещали так и оставить рядом с фонтаном - как символ.

В пешеходном фонтане начали монтировать трубы

Главному фонтану Костаная, вместо которого раньше был бассейн с лебедями, пока тоже далеко до открытия. Его облицевали серым гранитом и забетонировали чашу, но пока не установили оборудование. Возле фонтана укладывают брусчатку, возможно, это мешает монтажным работам.

Главный фонтан в Центральном сквере облицован и заасфальтирован, но до запуска ему далеко

Еще два фонтана - на ул. Байтурсынова. На первом, ближе к зданию Казахско-Французского центра, еще не закончили облицовку серым гранитом. Плиты и инструменты лежат рядом. На втором, который подальше, не видно ни труб, ни другого оборудования, рядом лежит куча песка. И до запуска ему, видимо, тоже далеко.

Малый фонтан на ул. Байтурсынова еще без оборудования

- На реконструкцию шести фонтанов Костаная бюджет выделил 280 млн тенге, - сообщал на одном из аппаратных совещаний аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Реконструкцию должны закончить к 15 июня.

Второй фонтан, ближе к Французскому центру, заканчивают облицовывать гранитом

Однако даже два первых фонтана заработали на две недели позже указанного акимом срока. Недавно на официальном сайте акимата Костаная появилась новая дата - 20 июля. Судя по объемам работ, подрядчики не уложатся и в этот срок.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

