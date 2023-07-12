Уже завтра, 13 июля, «Тобол» откроет свой очередной еврокубковый сезон, который для него станет уже тринадцатым.

Тренировка "Тобола" перед матчем с "Хонкой"

Костанайский клуб, являясь бронзовым призером страны сезона-2022, будет представлять Казахстан в Лиге конференций УЕФА сезона-2023/2024, и начнет свои выступления с первого квалификационного раунда.

Соперником «Тобола» на этой стадии стал клуб из Финляндии «Хонка», представляющий город Эспоо и основанный в 1957 году - на десять лет раньше костанайской команды. За свою историю «Хонка» ни разу не выигрывала чемпионат Финляндии, являясь трехкратным серебряным призером чемпионата Финляндии (2008, 2009, 2013) и двукратным бронзовым (2019, 2022). Кроме этого, она дважды выигрывала Кубок финской лиги (2010, 2011) и один раз - Кубок Финляндии (2012). В еврокубках «Хонка» лишь один раз в сезоне-2008/2009 смогла пройти две стадии в Кубке УЕФА. В проведенных ранее 40 еврокубковых матчах «Тобол» ни разу не встречался с финскими командами.

Тренировка клуба "Хонка" из Финляндии

Перед стартом в еврокубках в «Тоболе» сменилось руководство клуба. Вместо Николая Панина, с которым «Тобол» выиграл все три комплекта медалей чемпионата и становился двукратным обладателем Суперкубка РК, должность директора клуба занял известный футболист и менеджер Андрей Канчельскис.

Начав свою карьеру игрока в 1986 году в «Звезде» (Кировоград), Андрей Антанасович был игроком основного состава в таких именитых футбольных командах, как «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), английские «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон», итальянская «Фиорентина», шотландский «Рейнджерс», а также «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и российские «Сатурн» и «Крылья Советов».

Канчельскис является бронзовым призером чемпионата СССР (1989), обладателем Кубка СССР (1990), победителем молодежного чемпионата Европы (1990), обладателем Суперкубка Европы (1991), двукратным чемпионом Англии (1992/1993, 1993/1994) и Шотландии (1999, 2000), обладателем Кубков Англии (1993/1994), Шотландии (1999, 2000, 2002) и Саудовской Аравии (2003). Имя Андрея Канчельскиса включено в гимн клуба «Манчестер Юнайтед».

При назначении нового директора клуба аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ отметил, что Канчельскис показал себя как опытный высокопрофессиональный специалист знающий все тонкости профессионального футбола:

- Уверен, что его профессиональные компетенции, большой опыт и мастерство выведут ФК «Тобол» на новый уровень.

Канчельскис специально переехал в Костанай для продвижения «Тобола» с командой нового инвестора и соучредителя - казахстанского бизнесмена Алимжана Калдиярова.

Как сообщило агентство ZTB.kz, прошла официальная встреча Кумара Аксакалова, Алимжана Калдиярова и Андрея Канчельскиса. Обсуждались вопросы о распределении частных инвестиций нового акционера в развитие клуба, а также назначения нового президента клуба.

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич, аким Костанйской области Кумар Аксакалов, новый директор клуба Андрей Канчельскис и новый совладелец команды Алимжан Калдияров / Фото vesti.kz

- На сегодняшний день у ФК «Тобол» существует два учредителя - в лице государства непосредственно акимата Костанайской области, а также 50% теперь принадлежит мне. Сделка на сегодняшний день уже состоялась, и мы заходим туда с очень сильной командой. Обладатель Суперкубка Европы Андрей Канчельскис приглашен на позицию президента клуба. Также у нас уже есть определенный ряд игроков, которые будут составлять укрепление для самой команды. За собственные средства мы осуществили уже первый трансфер игрока из сборной Беларуси, - сказал Калдияров, который также является учредителем казахстанской промоутерской компании «Movida Promotions». - Мы уже сумели подарить Казахстану шестого за всю историю чемпиона мира по боксу, и мы ведем более 30 боксеров, среди них есть непобежденный казахстанский профессиональный боксер - Жанкош Тураров и чемпионка мира по боксу Балауса Муздиман. Точно так же, я думаю, мы сможем добиться высоких результатов и в футболе.

А новым игроком «Тобола» стал белорусский полузащитник Павел Забелин (30.06.1995; 195 см; 87 кг), воспитанник «Немана» из города Гродно. С 2011 года он выступал за дубль этого клуба, в сезоне-2013 закрепился в резервной команде «Немана», став ее капитаном, а с 2014 года привлекался к играм основной команде. В 2015 году дебютировал за молодежную сборную Беларуси. С 2021 года Забелин являлся игроком «Шахтера» из Солигорска, и выступал на правах аренды за «Неман» и узбексистанский «Андижан».

Как отметил главный тренер «Тобола» Милич Чурчич, несмотря на габариты Павел Забелин - очень мобильный игрок. Он может сыграть в центре защиты, но номинальная позиция - центральный опорный полузащитник.

Также стало известно, что «Тобол» покинул защитник Александр Марочкин, который теперь будет выступать за «Астану».

Накануне матча «Тобол» - «Хонка» на стадионе «Центральный» прошли пресс-конференции главных тренеров обеих команд.

Наставник «Тобола», сербский специалист Милич ЧУРЧИЧ и капитан команды Серикжан МУЖИКОВ отметили, что изменения в руководстве клуба, а также в составе команды на подготовку к еврокубковому матчу не отразились.

- Мы изучили соперника, отметили его сильные и слабые стороны. - сказал Чурчич. - «Хонка» - очень хороший клуб, основу которого составляют молодые игроки. У них очень много легионеров, команда стремится к улучшению качества своей игры и это говорит о серьезных намерениях. Предстоит очень сложная борьба. В свою очередь мы успели заявить на эти игры новичков. И хотя они еще очень мало времени провели в команде, оба в состоянии помочь ей достичь нужного результата.

Главный тренер «Хонки» Веса ВАСАРА отметил, что у его команды есть небольшое преимущество в виде ответного матча на своем поле:

- Скорее всего победитель противостояния определится во втором матче. Но мы готовы уже завтра дать бой. Мы знали, что в Костанае жаркая погода, но чтобы настолько... И все же обе команды буду играть в равных условиях. В отличие от «Тобола», у нас нет игроков национальной сборной, но многие заиграны в молодежных командах Финляндии. Поэтому международный опыт игры у наших футболистов есть. Сборные наших стран играют в одной отборочной группе чемпионата Европы, поэтому мы хорошо знаем некоторых игроков. Одним словом, к завтрашнему матчу мы готовы.

Матч «Тобол» - «Хонка» пройдет 13 июля, начало встречи в 20:00. Поединок обслужит бригада арбитров из Беларуси под руководством Дмитрия Дмитриева.