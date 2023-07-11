Как сообщил советник акима Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ, "изначально коммунальщики не планировали идти через зелёные насаждения, но из за стесненных условий работ (на данном участке между собой пересекаются электросети и так далее) на небольшом участке было принято решение о пересадке трех сосен".

Реконструкцию водопровода, из-за которого придется выкопать привезенные из Башкирии сосны, ГКП "Костанай-Су" проводит на ул. Урицкого, в границах пр. Аль-Фараби и ул. Пушкина, и на ул. Тәуелсіздік, в границах улиц Урицкого и Бородина.

Ранее в ГКП "Костанай-Су" пояснили, что подрядная организация ТОО «СК-Ретма» пересадит деревья в специально отведенные места на период строительства с последующей высадкой на прежнее место, а также будет восстановлено благоустройство данной территории. Высаженный кизильник будет также восстановлен.

Срок реализации проекта - до 16 августа.