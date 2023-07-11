Пересадят 3 сосны - Реконструкцию водопровода на улице, где высадили деревья из Башкирии, прокомментировали в акимате Костаная
Тимур ГАФУРОВ
Как сообщил советник акима Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ, "изначально коммунальщики не планировали идти через зелёные насаждения, но из за стесненных условий работ (на данном участке между собой пересекаются электросети и так далее) на небольшом участке было принято решение о пересадке трех сосен".
Реконструкцию водопровода, из-за которого придется выкопать привезенные из Башкирии сосны, ГКП "Костанай-Су" проводит на ул. Урицкого, в границах пр. Аль-Фараби и ул. Пушкина, и на ул. Тәуелсіздік, в границах улиц Урицкого и Бородина.
Ранее в ГКП "Костанай-Су" пояснили, что подрядная организация ТОО «СК-Ретма» пересадит деревья в специально отведенные места на период строительства с последующей высадкой на прежнее место, а также будет восстановлено благоустройство данной территории. Высаженный кизильник будет также восстановлен.
Срок реализации проекта - до 16 августа.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.