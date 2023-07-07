1-2 июля в Алматы прошел традиционный Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии, прошедшие в финал по результатам конкурса от Internews Kazakhstan. На конкурс поступили 652 журналистские работы из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, 70 из них прошли в финал. Корреспондент «НГ» тоже побывала на Media Camp Fest в качестве финалистки со статьей "Роскошь есть, прозрачности не надо?", где встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ.

Media Camp Fest с участием журналистов-финалистов из стран Центральной Азии прошел в Алматы в пятый раз

Половинко родился в Казахстане, долгое время жил и работал в Москве в российской «Новой Газете», пока ее не лишили лицензии. Вернулся в Алматы и начал работать на международное издание «Новой». В мае прошлого года он давал большое интервью «НГ».

Андрей Лошак уехал из Москвы практически сразу после вторжения России в Украину. Говорит, что «живет между Грузией и Францией». В Алматы прилетел из Парижа, чтобы обсудить с участниками свой фильм «Разрыв связей», вышедшей через несколько месяцев после 24 февраля 2022 года и рассказывающий о том, как война разделила близких родственников, друзей и знакомых. Сейчас заканчивает монтаж нового фильма, снятого в поселках Саратовской области на границе с Казахстаном. Это кино о людях, которым «завтра может не хватить денег на «Доширак», но они поддерживают войну.

Оба спикера много говорили о ситуации вокруг Украины, России и последствиях этого затянувшегося конфликта для Казахстана. В связи с чем корреспондент «НГ» задала им три прямых вопроса. Ответы оказались абсолютно разными.

- Представляют ли российские пропагандистские каналы угрозу для Казахстана?

Вячеслав Половинко: «Российская пропаганда стала настолько оголтелой, что уже неэффективна»

Вячеслав Половинко: - Год назад, когда я давал интервью вашему изданию, однозначно отвечал: да. Сейчас, я думаю, российская пропаганда стала настолько оголтелой, агрессивной и однозначной, что получился обратный эффект. Люди, которые раньше к ней прислушивались или безоговорочно верили, перестали доверять таким СМИ. В связи с этим я считаю, что угрозы от нее практически нет, либо она снизилась до минимума.

Андрей Лошак: - Мне сложно проводить замеры влияния российской пропаганды внутри Казахстана. Но сейчас я снимаю новый документальный фильм в российском городе Новоузенске на границе с Казахстаном, в котором примерно половина жителей - казахи. Вообще город представляет микс из казахов, русских и чуть-чуть чеченцев, почти как в Казахстане. И там это влияние серьезно ощущается, влияние такого большого государственного нарратива, который сильно работает. Думаю, в Казахстане происходит нечто подобное.

- Стоит ли ограничить распространение пропагандистского российского контента на территории Казахстана и как это сделать?

В.П.: - Считаю, сейчас в этом уже нет необходимости, так как накал российских государственных каналов стал практически неэффективным. Их регулярно ловят на противоречиях самим себе и на откровенной лжи. Аудитория давно это поняла и перестала воспринимать мнение журналистов, как адекватную точку зрения.

Андрей Лошак: «Если бы миф о российской армии не развеяли украинцы...»

А.Л.: - Конечно стоит. То, что произошло с Донбассом, это непосредственное влияние работы российских каналов. В Прибалтике все российские пропагандистские каналы просто жестко выключили. В интересах национальной безопасности очень важно, чтобы внутри Казахстана были русскоязычные медиа, чтобы русскоязычное население не почувствовало себя ущемленным. Такое, кстати, было в Украине, на чем Путин пытался сыграть. После 2014 года стали закрывать русскоязычные каналы, были какие-то законы в сфере медиа. В Казахстане необходимы русскоязычные медиа, чтобы люди не чувствовали, что запрещают русский язык, а просто знали, что их отсекают от плохого влияния, это нормально. Как сделать это корректно? Нужно думать. Хотя бы издать закон, но такой, чтобы это не превратилось в политический скандал.

- Стоит ли приграничным областям нашей страны, в том числе и Костанайской, опасаться варианта Донбасса с учетом высказываний известных российских персон в адрес Казахстана?

В.П.: - Думаю, нет. Во всяком случае в ближайшие лет 10 точно и до тех пор, пока здесь жестко не перейдут на государственный язык и это затронет интересы русскоязычного населения. Но пока опасаться нечего. И не потому что, как многие считают, Путина остановили украинцы, а потому что у него изначально не было этой цели. Одно дело Украина, где, по мнению Путина, живут те же самые славяне, которые не отличаются от русских внешне, у которых такие же имена, но они почему-то решили оторваться. Казахстан - это Азия, другие традиции, мировоззрение, люди выглядят по-другому, у них другой язык. Ему это проще принять. Но принять, что украинцы все-таки отличаются от русских, он не может. У них рядом всегда был пример благополучной Европы и не такой благополучной России. И они сделали свой выбор. К тому же, если с NATO Путин еще готов пободаться, то с Китаем и Турцией, с которыми тесно дружит и сотрудничает Казахстан, абсолютно не готов.

А.Л.: - Казахстан был бы следующим, если бы миф о российской армии не развеяли украинцы. Я абсолютно в этом уверен. Путин с самого начала сказал, что развал Советского Союза - крупнейшая катастрофа. Сейчас никто не разыгрывает казахскую карту, потому что им не до этого. Но если бы случился «Киев за три дня», он бы дальше начал собирать земли. Здесь есть русскоязычное население, есть настроения, с которыми можно работать. Я надеюсь, что сейчас Украина не даст им эту возможность, что их сильно истрепет война. Но потом они могут опять окуклиться, пересобраться, наворовать и начать собирать бомбы. При Путине это все время будет история про обиды и месть, он задал это с самого начала. Просто мы, дураки, к этому так относились - мол, мало ли что он там несет? Теперь я понимаю: все, что говорит власть, в какой-то момент материализуется, а тем более, если это лидер большой страны. Да еще и такой лидер, который за собой тщательно следит. Поэтому я боюсь, что Путин и меня переживет, а до тех пор, пока он жив, угроза для Казахстана остается...

Фото предоставлены Internews Kazakhstan