Вопросом задались пользователи сайта ng.kz после опубликования информации о том, что городской акимат убирает киоски около ТД «Дастур», где неправомерно использовались два земельных участка на тротуаре.

Торговые ряды на тротуаре по ул. Победы стоят практически с начала "нулевых" / Фото Ксении РЕБИК



- В городе приобрело массовый характер самовольное размещение нестационарных объектов торговли - киосков и павильонов, особенно в таких локациях, как район Центрального рынка, - отмечал на аппаратном совещании 29 мая руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат ТЕМИРБАЕВ.

Пользователь KOS77 прокомментировал информацию:

- Интересно, а "палатки", занимающие почти весь тротуар возле Зелёного базара, не нарушают никакое законодательство?

Костанайцы не первый раз задают вопросы и по этому поводу, и по вопросу размещения рынка на проезжей части улицы Шевченко. «НГ» сделала запрос в акимат и получила ответ:

- В указанной локации по улице Победы - в пределах границ улиц Алтынсарина-Баймагамбетова, четная сторона - расположены 14 земельных участков, ранее предоставленных во временное землепользование физическим и юридическим лицам. Из них 8 участков предоставлены постановлением акимата г. Костанай от 11 июня 2012 года юридическому лицу, 3 участка физическим лицам постановлениями акимата г. Костанай от 13 августа 2012 года и 1 участок юридическое лицо приобрело на праве аренды по гражданско-правовой сделке у частного лица от 23 мая 2022 года. Арендаторы указанных участков осуществляют свою деятельность на законных основаниях. По окончании сроков всех договоров аренды земельных участков данный вопрос будет рассмотрен комплексно. Постановлением акимата города от 29 марта 2005 года № 353 земельный участок площадью 0,4022 га по улице Шевченко, в районе Центрального рынка, был продан в частную собственность частному лицу для обслуживания розничного непродовольственного рынка. На сегодняшний день данный вопрос подробно изучается отделами земельных отношений, а также архитектуры и градостроительства акимата города.

Чтобы продать участок дороги в частную собственность, акимат изменил целевое назначение участка. Проезжая часть благодаря этому стала территорией обслуживания рынка. Сейчас в этом месте улица Шевченко превратилась в бутылочное горлышко для транспорта.

В 2014 году на участке ул. Победы возле ул. Алтынсарина были демонтированы, но позже на этом же месте появились новые / Фото из архива "НГ"

Что касается торговых рядов на тротуаре вдоль улицы Победы, то еще в 2014 году в «НГ» обращались торгующие с рынка «Гулазар». Они жаловались на то, что акимат сначала требовал реконструкции торговых мест, чтобы освободить часть тротуара, потом все-таки подал в суд на арендатора. Кстати, формулировка была «ущемляет интересы горожан, располагаясь на землях общего пользования». Суд акимат выиграл, киоски на части тротуара с большим шумом были демонтированы. Тогда торгующие утверждали, что на их место просто встанут другие. И угадали - тротуар по-прежнему отдан под торговлю.

Но недавно в Палату предпринимателей "Атамекен" поступило обращение от субъектов микробизнеса - торгующих как раз на указанном участке ул. Победы. Они сообщили, что получили уведомление от акимата с требованием освободить тротуар. Им предлагают рассмотреть возможность расположиться в других местах. Торгующие не согласны. Бизнесу дали время до сентября.