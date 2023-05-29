Сегодня, 29 мая, на аппаратном совещании в акимате Костаная обсуждали тему использования городских земельных участков. Объекты торговли первыми «попали под раздачу».

Здесь был киоск с турецким мороженым

- В городе приобрело массовый характер самовольное размещение нестационарных объектов — киосков и павильонов, особенно в таких локациях, как район Центрального рынка возле торгового дома «Дастур». Там использовались два земельных участка на тротуаре, - сообщил руководитель отдела земельных отношений Марат ТЕМИРБАЕВ.

Ряд примеров продолжил киоск от Eva Bakery на ул. Касымканова, 43 "А" и киоск, который недавно появился на проспекте Аль-Фараби. Его чуть наискосок от художественной школы разместил хозяин кафе «Тurkish кеbab house». Сегодня его уже нет.

По словам докладчика, некоторые предприниматели добровольно демонтируют незаконно размещенные объекты, это сделали те, кто размещался возле торговых домов «Солнечный», «Астыкжан», «Раузет».

- Показателен пример предпринимательницы, которая без разрешительных документов установила фруктовую палатку в районе магазина «Колос», - продолжил Темирбаев. - После разъяснений она через аукцион приобрела право аренды на земельный участок в другом месте, сейчас работает в микрорайоне Юбилейный. Обращает на себя внимание то, что и законные владельцы земельных участков зачастую нарушают законодательство, нецелевым образом используя свои участки. К примеру, торговыми центрами «Астыкжан», «Емшан», «Кайнар» участки сдаются третьим лицам для размещения торговых павильонов. Размещение таких палаток недопустимо. Это нарушает земельное законодательство. К тому же зачастую эти палатки занимают парковочные места.

Материалы по всем нарушениям направлены в департамент по управлению земельными ресурсами для направления предписаний, наложения административных штрафов. Вплоть до изъятия участков в госсобственность, добавил докладчик. Штрафы - от 75 до 700 МРП.

С начала года в департамент за самовольное занятие государственных земель направлено 19 материалов. Два собственника торговых павильонов, размещавшихся в районе ТЦ «Солнечный», оштрафованы на 345 тыс. тенге.

По поводу турецкого киоска аким города пояснил, что «предприниматель его сначала смонтировал, начал работать, а только потом пришел за разрешением».

Вспомнили на совещании и ситуацию с магазином "Сабрина", который построен так, что обходить его приходиться по проезжей части ул. Амангельды. Сейчас он фактически стоит на тротуаре. Однако сотрудники акимата выяснили, что когда предприниматель строил свой магазин, никаких нарушений у него не было. Но затем было расширено дорожное полотно по ул. Амангельды и магазин автоматически оказался нарушителем.

Фото Галины КАТКОВОЙ