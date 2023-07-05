Еще один скелет человека нашли при ремонте труб в Костанае
5 июля 2023, 12:11 | Происшествия
Останки нашли на месте замены труб на пересечении улиц Мауленова и Дощанова, сообщает пресс-служба МВД. Вчера на этом же месте были обнаружены останки еще двух неустановленных людей.
На месте происшествия сотрудники полиции продолжают проводить следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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