Часть скелета обнаружили во время подземных работ по замене водопроводных труб рядом с домом № 133 по ул. Дощанова, недалеко от перекрестка с улицей Мауленова. На этом месте корреспондент "НГ" увидел огромную яму, которая с одной стороны ограждена красно-белой лентой. С другой стороны рабочие выкинули землю на тротуар.

Яма возле дома № 133 по ул. Дощанова. Подрядчик засыпал часть тротуара

Ближе к дому № 1 по ул. Мауленова тоже ямы, рядом с рабочей техникой стоял полицейский автомобиль. На дне ямы вместе с рабочими находился мужчина в рубашке, на руках у него были синие медицинские перчатки. В полицейском автомобиле сидел сотрудник полиции.

- Это не к нам нужно обращаться, - ответил он на просьбу прокомментировать ситуацию. - Руководство только что отъехало.

Яма во дворе домов № 133 по ул. Дощанова и № 1 по ул. Мауленова - вероятно здесь нашли череп

К нам подошел мужчина в гражданском.

- В департамент обратитесь или в Южный отдел полиции, - сказал он. - Мужчина, здесь нельзя снимать! Здесь идут следственные действия.

В департаменте полиции Костанайской области "НГ" сообщили, что по факту обнаружения скелетированных останков двух неустановленных людей на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия.

- Сообщение в полицию поступило в 14.30 от работников "КТЭК", которые обнаружили останки на участке ремонтных подземных работ по замене труб, проводимых в Костанае на пересечении ул.Мауленова-Дощанова, - сообщили в ведомстве. - Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Фото Андрея СКИБЫ