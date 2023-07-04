Череп нашли при замене трубопровода в районе Кривого магазина в Костанае
Андрей СКИБА
Часть скелета обнаружили во время подземных работ по замене водопроводных труб рядом с домом № 133 по ул. Дощанова, недалеко от перекрестка с улицей Мауленова. На этом месте корреспондент "НГ" увидел огромную яму, которая с одной стороны ограждена красно-белой лентой. С другой стороны рабочие выкинули землю на тротуар.
Яма возле дома № 133 по ул. Дощанова. Подрядчик засыпал часть тротуара
Ближе к дому № 1 по ул. Мауленова тоже ямы, рядом с рабочей техникой стоял полицейский автомобиль. На дне ямы вместе с рабочими находился мужчина в рубашке, на руках у него были синие медицинские перчатки. В полицейском автомобиле сидел сотрудник полиции.
- Это не к нам нужно обращаться, - ответил он на просьбу прокомментировать ситуацию. - Руководство только что отъехало.
Яма во дворе домов № 133 по ул. Дощанова и № 1 по ул. Мауленова - вероятно здесь нашли череп
К нам подошел мужчина в гражданском.
- В департамент обратитесь или в Южный отдел полиции, - сказал он. - Мужчина, здесь нельзя снимать! Здесь идут следственные действия.
В департаменте полиции Костанайской области "НГ" сообщили, что по факту обнаружения скелетированных останков двух неустановленных людей на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия.
Фото Андрея СКИБЫ
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.