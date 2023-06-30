В трех регионах области маслихаты не поддержали предложения уменьшить ставку с 4% до 2% и 3%, больше нигде даже попыток рассмотреть снижение не было. Предприниматели считают, что депутаты поступают так, потому что просто не знают сегодняшнего положения бизнеса.

Специальный режим розничного налога введен в действие ретроспективно с 1 января 2023 года. Им можно пользоваться без постановки на учет по НДС при обороте 600 000 МРП, что в этом году составляет около 2 млрд тенге. Под действие этого спецрежима подпадает 190 видов предпринимательской деятельности, в их числе розничная торговля. И хозяева небольших костанайских магазинов особенно активно убеждают снизить ставку налога как можно скорее. Свои аргументы они не раз приводили на встречах в палате предпринимателей, высказывали их и бизнес-омбудсмену.

Положение у них давно сложное, например, условия конкуренции с торговыми сетями они для себя считают абсолютно несправедливыми. А прошлогоднее снижение порога по обороту для постановки на учет как плательщиков НДС — с 30 000 МРП до 20 000 ситуацию для них раскачало еще сильнее.

- Я в 2022 году стала на учет по НДС, потому что превысила порог по обороту, рассказала «НГ» предприниматель Ярослава ХОРЕВА, - Поступила честно, не стала дробить бизнес. Но хочу сказать коллегам, которых, например, бухгалтеры убеждают, что НДС — это не страшно. Ребята, это бешеные деньги! Я за половину декабря прошлого года заплатила 280 тысяч, а за следующий квартал уже больше миллиона... У меня большой опыт работы, но я постоянно в режиме выживания. Всем надо понимать, что предприниматель должен будет помимо оплаты самого налога, организовать выписку электронных счетов-фактур для всех поставщиков и платить зарплату бухгалтеру- это куда отнести, к каким страхам или забавам? А те, кто не умеет просчитывать все, не успел, просто понадеялся на авось, выйдут на НДС, уже превысив оборот, - и попадут не только на 12% ( из 20% прибыли, не дохода), но и на штраф. Это верный путь к банкротству.

Коллега Ярославы, тоже хозяйка магазина Виктория ЛИ говорит почти то же самое — когда был понижен порог для постановки на НДС, предприниматели, которые работают легально, пробивают каждый чек и честно показывают свои обороты, порог неизбежно превысили и вынуждены были стать плательщиками налога на добавленную стоимость.

- С 4 января нагрузка для меня увеличилась, к 3% КПН, которые с января 2023 года платят работающие на упрощенке, добавились 12% НДС, что за четыре месяца привело меня к минусу почти в 600 тыс. тенге, - пояснила она, - я стала задумываться над тем, чтобы закрыть свой магазин. Сложившаяся налоговая нагрузка оказалась мне не по силам.

Розничный налог Виктория Ли восприняла, как удачный выход, с мая она на этом специальном режиме. Но уже ратует за снижение ставки.

- Нам 4% считают как норму для просто-таки идеальных условий, - высказывает мнение свое и коллег Ярослава Хорева, - чтобы магазин изначально был рентабелен, да не в аренде, а в твоей собственности. Не учитывается масса обстоятельств. Ведь помимо этого налога мы нагружены множеством других платежей. Плата за лицензии, которые почему-то у нас одинакова с супермаркетами, несмотря на громадную разницу в оборотах. Хотя бы по алкоголю, да вы сами сравните площади под витрины со спиртным у нас и у них... Мы еще должны оплачивать программы типа Wipon для сканирования акцизных марок. Зачем это, когда есть счета-фактуры, и почему вообще эта программа платная? Мы оплачиваем банковские проводки, транзакции, причем банки скромностью не отличаются. Мы чуть не в ладоши хлопали, когда Каspi нам сделал 1,5%, другие берут 2,3%, 2,5%. Ну куда это годно? Я продаю с оплатой по карте булку хлеба по 190 тенге, купила его за 170 и банку отдала 2%. Что там мне осталось на то, чтобы завтра хлеб купить? А купить-то я его должна за наличку. Хлебники только за нал работают с простыми магазинами. И за эту наличку, нужную мне, снова банку заплатить надо — за то, чтобы снять свои же деньги. Видите, какая в общем получается дополнительная нагрузка... У меня четкое ощущение, что те, кто принимает решения по поводу ставки розничного налога, не знают, как реально существует бизнес. 2% мой доход и 2% я отдаю государству — так можно работать, а 4% - это сегодня весь мой доход и весь его я должна подарить дяде. О развитии бизнеса речи быть не может.

Предприниматели убеждены, что только посильный налог позволит многим выйти из тени. И это самый надежный путь, чтобы налоговая база устойчиво расширилась и бюджет не пострадал.

Фото Галины КАТКОВОЙ