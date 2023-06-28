В Рудном ставку предлагали снизить на 25%, в Аркалыке и Аулиекольском районе - на 50%.

Сниить ставку налога как можно быстрее просили хозяева небольших магазинов

- Вопрос был рассмотрен на постоянных комиссиях и хорошо, что он в принципе дошел до маслихатов, но на сессиях депутаты снижение ставки не поддержали. Пока больше нигде в области даже попыток ее уменьшить не предпринималось, - отметила специалист региональной палаты предпринимателей Костанайской области Жибек СИИТОВА.

Напомним, что специальный режим розничного налога уже действовал в РК в 2022 году, вводился временно, для поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году режим вернули, но ставку подняли с 3% до 4%. Решение о возвращении розничного налога было принято в марте 2023 года, в действие его ввели ретроспективно с 1 января. Им можно пользоваться без постановки на учет по НДС при обороте 600 000 МРП, что в этом году составляет около 2 млрд тенге. Под действие этого спецрежима подпадает 190 видов деятельности, в их числе розничная торговля. И хозяева небольших магазинов проявляют большую активность, убеждая снизить ставку налога как можно скорее.

В Костанае рабочая группа предлагала снизить ставку налога до 3%, но на заседании постоянной депутатской комиссии большинство оказалось против.

Предприниматели уже не раз высказывались за допустимое по закону снижение ставки, их поддерживает НПП «Атамекен». Со своей стороны налоговики считают, что это влечет высокие риски для наполнения бюджета. Депутаты лучше слышат доводы органов госдоходов.

Сиитова пояснила, что если бы решение о снижении было все-таки принято до 1 июля 2023 года, то по закону оно вступило бы в действие с 1 января текущего года. В дальнейшем вопрос уменьшения ставки можно инициировать рассматривать, имея в виду его действие уже с начала следующего года.