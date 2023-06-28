Офтальмологическая больница Костаная попыталась обжаловать решение городского суда, по которому она должна выплатить Женису ИСМАКОВУ 5 млн тенге в качестве моральной компенсации за ошибки при лечении его дочери Адеми.

Женис Исмаков и его представитель Татьяна Татарникова /Фото из архива "НГ"

- После операции состояние ребенка не ухудшилось, операция проведена амбулаторно, - настаивала в областном суде представитель больницы Мадина МАМЕДОВА. - В чем ошибка врачей, по делу не установлено, доказательств не имеется. Если горсуд посчитал, что истцу причинен моральный ущерб из-за некорректно заполненной документации, не может размер этой компенсации составлять 5 млн тенге. На основании заключений экспертов о том, что нет доказательств факта причинения вреда здоровью девочки, считаю, что решение суда подлежит отмене.

Напомним, что согласно результатам проверки департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Костанайской области, медпомощь девочке оказали с нарушением клинического протокола диагностики и лечения, не были проведены дополнительные обследования и анализы, не проведены осмотр узкими специалистами, а операцию сделали не на стационарном уровне, при этом врачи не взяли материал на гистологическое исследование. На ребенка даже не оформили медицинскую карту. Адвокат Татьяна Татарникова и в суде первой инстанции, и в областном настаивала - ошибки врачей потому и нельзя установить, так как они допустили множество нарушений в ведении документов. В суде Татарникова и Исмаков подтвердили - с решением городского суда согласны и просят оставить его без изменений.



Коллегия областного суда поинтересовалась, как изменилось самочуствие девочки после операции в костанайской больнице.

- Глаз опух, он закрылся, а до операции ресница была просто приспущена, - ответил Исмаков. - Глаз сейчас видит мало-мальски, он прищурен.

Мадина Мамедова отметила в реплике - заболевание генетическое и ухудшение здоровья идет не из-за неправильной операции, а просто потому, что ребенок растет.

Коллегия областного суда в итоге оставила решение городского суда без изменений. Она согласилась с выводами городского суда и не нашла каких-либо оснований для его изменения.

- В данном случае неправильно установленный клинический диагноз послужил основанием для взыскания морального вреда, - объяснил решение председатель судебной коллегии Алмат ЕРМАНОВ.

В решении суда также указано, что "несмотря на отсутствие причинно-следственной связи между действиями врачей и наступившими последствиями, ответчиком не опровергнуты доводы об ухудшении зрения, а также о том, что увеличение опухоли после операции привело к косметологическому дефекту на лице".

