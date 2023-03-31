Иск к офтальмологической больнице подал житель Костаная Женис ИСМАКОВ. У его дочери Адеми нейрофиброматоз, что отразилось на зрении девочки. Лечение не только не дало результата, но и усилило негативный эффект. Истец считает, что причина - в халатности врачей. Он просил городской суд взыскать с ответчика 30 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Женис Исмаков и Татьяна Татарникова

Историю Адеми и ее борьбы с болезнью «НГ» рассказывала в апреле 2020 года. Тогда Женис Исмаков обращался в полицию, проводили досудебное расследование по ч. 1 ст. 317 УК РК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработником). Уголовное дело прекратили, так как не удалось установить прямую причинно-следственную связь возникновения заболевания с проведенной в глазной больнице операцией.

Однако нарушения в действиях врачей выявила проверка департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области. В частности, медпомощь была оказана в нарушение клинического протокола диагностики и лечения, не были проведены дополнительные обследования и анализы, не проведены осмотр узкими специалистами, а операция проведена не на стационарном уровне, при этом врачи не взяли материал на гистологическое исследование. На ребенка даже не оформили медицинскую карту.

На заседании 29 марта допросили свидетелей: лечащего врача девочки Сауле СЕИЛОВУ и хирурга Галину КУЖИЛЬНУЮ. Спрашивали в том числе о нарушениях, которые выявила проверка.

Сауле Сеилова запретила показывать свое лицо

- В 2015 году девочка была осмотрена, предварительный диагноз был киста, тогда же была осмотрена она заведующим, который предложил понаблюдать, - сказала Сеилова. - Но ввиду возраста необходимости операции не было. В 2018 году папа с ребенком пришли на прием. После визуального осмотра ее отвели к заведующему отделением Серику Жумабаеву. После разговора с папой был проведен консилиум и принято решение об оперативном вмешательстве.

Кужильная пояснила - признаков, что образование уходит вглубь глазницы, не было, поэтому не стали назначать томографию.

- Вы в курсе, что проводили проверку и имеется акт департамента контроля качества. Вы с ним ознакамливались, какие-то меры были приняты? - спросил судья Жумабек САДВОКАСОВ.

- Да, у нас собрание устраивали, обсуждали все вопросы. Предписания департамента меня касались. Мне в 2020 году было сделано замечание за... данный инцидент. Но точную формулировку я назвать не могу.

- В заключении указано, что не были привлечены узкие специалисты, нет подтверждающих документов. Вы это наказание обжаловали? - продолжил судья.

- Онколог - точно нет. Были обследования у педиатра, лора, стоматолога и невропотолога. Наказание я не обжаловала. На тот момент я была в стрессовом состоянии и не обратила на это внимание.

Судья пытался узнать, почему в акте указано, что этих обследований не было.

- Это мое личное упущение было, - ответила Сеилова.

- Получается, этих документов в природе не было, - сделал вывод судья.

Хирург Галина Кужильная обьяснила, что работала с пациенткой только во время операции и после ее не видела. Главный вопрос к ней - почему во время операции не был взят материал на гистологию.

Галина Кужильная также отказалась публиковать свое изображение в СМИ

- Операция была в амбулаторных условиях, потому что киста была поверхностной и небольших размеров, - ответила Кужильная. - Образование было округлой формы, где-то 1-1,5 см, и мы заранее предполагали, что это жидкостное образования. Так и получилось. Ткани для биопсии, чтобы ее взять, не было. Заведующий подходил к операционному столу. Мы вместе осмотрели, но ткани для гистологии не было. Я наложила швы и все.

Кужильная также была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания за «недочеты в плане неполной записи в ходе операции».

Отвечая на вопрос представителей больницы, адвокат Татьяна ТАТАРНИКОВА, защищающая интересы отца девочки, уточнила - сумма иска в размере 30 млн тенге обоснована, так как, помимо компенсации морального вреда, ребенку нужны многочисленные обследования и операции. Представители ответчика настаивали - согласно заключению экспертов от 17 марта 2022 года, «нигде не сказано прямым текстом, что имеется врачебная ошибка в результате неправильного диагноза».

- Они же написали, что установить причиненный ущерб не могут, так как перед операцией не проведены обследования и не взята гистология, - подчеркнула Татарникова. - Соответственно, сейчас установить связь невозможно. Получается замкнутый круг: врачи не сделали, доказать вину невозможно.

Женис Исмаков в судебных прениях был крайне эмоционален.

- Главное - не то, что я пытаюсь что-то доказать и помочь своей дочери, - сказал он. - Самое плохое для меня в этой ситуации - когда ребенку в Астане собирались биопсию делать, семилетняя дочь спрашивает меня: «Папа, у меня глаз будет таким после операции?». Вот что самое плохое для меня, как родителя. Я вроде должен ее поддержать, а я не знаю, что ей ответить. Сказать правду? Вроде должен подбодрить ребенка. Солгать тоже не могу. И мне пришлось сказать, что это просто проверка, посмотрят и на этом все. Я этого, к сожалению, не забуду! И не пожелаю ни одному родителю.

Представитель больницы Александра РЫКОВА-АЛИМБАЕВА настаивала, что методы осмотра, которыми пользовались врачи, считаются допустимыми.

Представители больницы Александра Рыкова-Алимбаева (слева) и Мадина Мамедова

- Выявленный у девочки нейрофиброматоз является наследственным заболеванием, - отметила она. - На сегодня нет на это заболевание лечения, так как оно прогрессируют в различные области и органы. В заключении экспертов написано, что при квалификации вреда здоровью необходимо устанавливать причинно-следственную связь между допущенными дефектами и неблагоприятным исходом. Оценку вреда здоровью вследствии ненадлежащей медпомощи необходимо проводить только при наличии прямой причинно-следственной связи. Согласно экспертизе, каких-либо осложнений после операции не обнаружено, а ухудшение общего состояния ребенка связано с ростом детского организма и прогрессированием онкологического процесса. На основании чего экспертная комиссия заключает, что выявленные дефекты организационного и диагностического характера в причинно-следственной связи с прогрессированием онкологического процесса не состоят. И квалификации по тяжести вреда здоровью не подлежат.

Судья Жумабек Садвокасов иск отца девочки удовлетворил частично - больница обязана выплатить моральную компенсацию в размере 5 млн тенге. Объясняя свое решение, судья отметил: документы подтверждают - девочке неправильно поставлен диагноз и назначено неправильное лечение.

Женис Исмаков с решением суда согласился.

Решение не окончательное, у больницы есть еще месяц, чтобы его обжаловать.

Фото Георгия ГОВОРОВА