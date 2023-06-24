Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящие события в соседней стране "внутренним делом России", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом Глава государства заявил в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Владимир Путин проинформировал нашего Президента о ситуации в стране.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития", - говорится в сообщении Акорды.

Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации.

Напомним, сегодня ночью в России заявили о вооруженном мятеже . Евгений Пригожин пообещал начать "марш справедливости" после того, как, по его словам, Министерство обороны РФ нанесло ракетные удары по расположению бойцов ЧВК "Вагнер". Официальные власти России ответили, что информация о ракетных ударах "не соответствует действительности и является информационной провокацией".

ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений руководителя ЧВК "Вагнер". Сегодня утром в российском Ростове-на-Дону и Ростовской области появились вооруженные люди, предположительно принадлежащие к организации Евгения Пригожина ЧВК "Вагнер". СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, которое предположительно было снято в Ростове-на-Дону в штабе Южного военного округа.

"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин на видео.