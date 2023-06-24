Токаев: Происходящие события – это внутреннее дело России
24 июня 2023, 16:17 | Государство
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящие события в соседней стране "внутренним делом России", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом Глава государства заявил в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.
Владимир Путин проинформировал нашего Президента о ситуации в стране.
"Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития", - говорится в сообщении Акорды.
Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации.
Напомним, сегодня ночью в России заявили о вооруженном мятеже. Евгений Пригожин пообещал начать "марш справедливости" после того, как, по его словам, Министерство обороны РФ нанесло ракетные удары по расположению бойцов ЧВК "Вагнер". Официальные власти России ответили, что информация о ракетных ударах "не соответствует действительности и является информационной провокацией".
ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений руководителя ЧВК "Вагнер". Сегодня утром в российском Ростове-на-Дону и Ростовской области появились вооруженные люди, предположительно принадлежащие к организации Евгения Пригожина ЧВК "Вагнер". СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, которое предположительно было снято в Ростове-на-Дону в штабе Южного военного округа.
"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин на видео.
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