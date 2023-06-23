В суде №2 Костаная сегодня, 23 июня, огласили приговор по делу о хищении во время строительства плотины в селе Шили Джангельдинского района. Суд приговорил директора ТОО Energy Construction-2020 Берика ДЮСЕМБАЕВА и эксперта ТОО «Құрылыста экспертиза» Габита АЛИНА к 6 годам колонии средней безопасности и запретил занимать должности в сфере строительства на 7 лет. Они должны возместить государству материальный ущерб в размере 81 млн тенге. Руководителя отдела ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции акимата Джангельдинского района Талгата АМИРОВА признали виновным в халатности, но освободили от ответственности за истечением срока давности преступления.

Берик Дюсембаев (справа)

Согласно обвинению, они создали фирму, выиграли госзакупку на строительство плотины и похитили больше 81 млн тенге. Амиров подписал акты выполненных работ без проверки. Алин и Дюсембаев тратили деньги на покупку лошадей на свадьбу сына Алина, на покупку коров и зарплату безработной жены эксперта ТОО. Дюсембаев на время судебного разбирательства находился под домашним арестом, Алин и Амиров - под подпиской и невыезде. Прокурор в прениях просил назначить Алину, которого назвал "идейным вдохновителем преступления", 6 лет 6 месяцев лишения свободы, Дюсембаеву - 5 лет.

Талгат амиров (слева)

Берика Дюсембаева взяли под стражу в зале суда. На приговор он отреагировал спокойно, лишь постарался дописать сообщение в телефоне, пока ему надевал наручники пристав. Алин слушал судью по видеосвязи из больницы. Из-за него оглашение приговора отложили на час. Под стражу Алина взяли уже в медучреждении. Все подсудимые сообщили, что приговор им понятен.

- Суд установил, что было совершено хищение бюджетных средств путем мошенничества, которое совершили Алин и Дюсембаев в группе лиц по предварительному сговору- объяснил свое решение судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. - В 2020 году для капремонта плотины в селе Шили были выделены средства в размере 173 млн тенге. Подрядчиком хаотически выполнены работы на сумму 92 млн тенге. Но акты выполненных работ были составлены на всю сумму. То есть сумма работ была завышена на 81 млн тенге, которые были похищены Алиным и Дюсембаевым. Амиров участия в хищении денег не принимал, но допустил преступную халатность. Амиров, как представитель заказчика, не проверив достоверность сведений актов выполненных работ, подписал три акта на 173 млн тенге. Кроме этого, Амиров не проверил выполнение работ и принял объект в эксплуатацию.

Оразбай подчеркнул, что "государству нанесен серьезный ущерб, который до сих пор не возмещен".

- Это хищение относится к тяжким преступлениям, - добавил судья. - Поэтому суд, учитывая обстоятельства дел, назначил наказание в виде лишения свободы. Касательно Амирова, он совершил преступление небольшой тяжести и с момента его совершения прошло три года. То есть на данный момент истек срок давности привлечения его к ответственности.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Фото Георгия ГОВОРОВА