Процесс по уголовному делу о крупном хищениям при строительстве плотины в п. Шили Жангельдинского района продолжился в суде № 2 Костаная 21 июня.

На скамье подсудимых руководитель отдела ЖКХ Джангельдинского района Талгат АМИРОВ, директор ТОО Energy Construction-2020 Берик ДЮСЕМБАЕВ и эксперт ТОО «Құрылыста экспертиза» Габит АЛИН. Алину и Дюсембаеву вменяют присвоение и растрату средств по ст. 190 ч. 4 п. 2 (Мошенничество). Амирову обвиняют по ст. 371 ч. 2 (Халатность). Дюсембаев находится под домашним арестом, Алин и Амиров - под подпиской и невыезде.

Сегодня в прениях государственный обвинитель Диас НУРГАЛИЕВ заявил, что сумма ущерба в размере 81 419 932 тенге, предъявленная подсудимым Габиту Алину и Берику Дюсембаеву, обоснована.

- Они создали фирму, выиграли госзакупку на строительство плотины и похитили больше 81 млн тенге, - пояснил прокурор. - Амиров подписал акты о выполненных работах. Алин и Дюсембаев тратили деньги на покупку лошадей на свадьбу сына Алина, на покупку коров и зарплату жены Алина, которая не работала.

Гособвинитель попросил назначить Алину, которого назвал "идейным вдохновителем преступления", 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности, Дюсембаеву - 5 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Обоим запретить занимать должность в сфере строительства на 7 лет.

Для Амирова прокурор просил 2 года ограничения свободы и отметил: срок давности его преступления истек, поэтому преследование в его отношении нужно прекратить.

Подсудимые Габит Алин и Талгат Амиров коротко сообщили, что по-прежнему не признает вину и просят их оправдать.

- Гособвинитель сказал, что я не признал вину в хищении, но я ведь полностью признал вину, - отметил подсудимый Берик Дюсембаев.

Адвокат Габита Алина сказалл, что дело велось с обвинительным уклоном.

- Мне искренне жаль гособвинителя Нургалиева, - сказал в прениях адвокат Кайрат МЕНЛИКУЛ. - Его заставили поддержать обвинение. Алин не только не виновен, но и провел дополнительные работы при строительстве плотины, которые не предусмотрели в документации. Нет ни одного слова, уличающего Алина в мошенничестве.

Адвокат попросил оправдать его подзащитного.

Второй адвокат Габита Алина Марат СУЕНИШЕВ высказал свою позицию онлайн из Алматы.

- Обвинение надумано, Алин не виноват, - сказал он в прениях. - Я очень переживаю за него, потому что являюсь его зятем.

Адвокат Талгата Амирова Олег БРАНЦЕВ сообщил суду, что после предъявления нового обвинения из него исчезла вся суть.

- Теперь моему подзащитному вменяют халатность при распоряжении вверенным имуществом, то есть при строительстве плотины, - пояснил Бранцев. - Но администратором работ было управление природных ресурсов, это средства не районного, а республиканского бюджета. Районный бюджет такие суммы бы не потянул. Тогда почему это считается вверенным ему имуществом? Обвинение вменяет также ненадлежащее распоряжение финансами, но это вообще не входило в должностные обязанности моего подзащитного!

В прениях адвокат также просил оправдать Амирова.

Скоро суд предоставит последнее слово подсудимым.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ