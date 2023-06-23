В лесных хозяйствах Костанайской области недостаточно пожарных станций и пожарно-наблюдательных вышек, отсутствуют лошади и мотоциклы. Последних правда планируют заменить на машины с бочками в прицепе, чтобы можно было не только патрулировать местность, но и при необходимости реагировать на ЧП. О результатах проверки в лесхозах на брифинге в РСК сообщила и.о. руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Гульжанат КЕРИБАЕВА. Из максимальных 10 баллов готовности учреждений лесного хозяйства наша область набрала 7,8.

- В этом году мы купили порядка 50 тракторов, 30 из которых уже поставлены, - рассказала Керибаева. - Запланировано приобретение 21 пожарной машины. Три уже есть, еще три привезут до конца июля, на остальные объявлены госзакупки. Запланирована также покупка 38 патрульных машин для нашей гослесоохраны, а также прицепное и навесное оборудование к тракторам. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 2,2 млрд тенге. А также предусмотрено выделение 1,2 млрд тенге из средств лесных хозяйств, которые собраны за счет платных услуг. Вместе с тем в лесхозах внедрена система видеонаблюдения. Было установлено в прошлом году 8 камер, сейчас в лесах 34 камеры.

Технику и оборудование также закупили по гранту от Объединенных Арабских Эмиратов - это автобусы для подвоза людей, фреза почвенная, тракторы, сеялки, скоба, планировщик почвы, вагончики для лесников. На эти же деньги в питомники хотят купить оросительную сеть, для которой пока не разработана схема полива. Из выделенного 1 млрд тенге освоить успели 325,8 млн.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах были наказаны 15 человек. Общая сумма штрафов - 569 000 тенге. Напомним, что недавно аким области подписал постановления о запрете на въезд в леса в период высокой пожарной опасности. Подробнее о запрете читайте здесь.

- Мы стремимся довести материально-техническое оснащение лесхозов до 100%, в этом году у нас будет порядка 93-96%, - сказала, отвечая на вопросы журналистов, Керибаева. - В прошлом году лесхозы были обеспечены на 67%. Но нужно понимать, что техника достаточно устаревшая, требует замены. Будем списывать старую технику по мере поступления новой. Некоторым лесопожарным станциям требуется капитальный ремонт.

Керибаева также отчиталась о восстановлении лесхоза в Аулиекольском районе, где в сентябре прошлого года произошел крупный пожар. По данным чиновницы, продолжается работа по отводу и таксации площадей гари (комплексные мероприятия перед вырубкой насаждений), где работают 136 человек. Пока специалисты прошли только 14% площади сгоревших лесов.

- Мы обратились в комитет лесного хозяйства и другие регионы страны за помощью, - сказала Керибава. - Ведутся работы по заготовке древесины. Здесь темпы тоже не те, которые бы нам хотелось видеть. Это связано с недостаточными техническими мощностями заготовителей. Этой работой занимаются 102 бригады из 417 человек. Лес продают на основании независимой оценки. Цена делового и дровяного горелого леса варьируется от 1 000 до 9 500 тенге за куб. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто обладает ресурсами для разработки гари.

И.о руководителя управления лесного хозяйства добавила, что в 2023 году по плану деревья должны посадить на площади 7 000 га. Весной высадили 11,1 млн сеянцев на площади 1 800 га. Значительная часть посадок остается на осень.

- Есть риск невыполнения этого плана по причине отсутствия посадочного материала на рынке республики, что нам уже показали весенние закупки, - отметила Керибаева. - У нас был факт поставки некачественного материала для посадки. В прошлом году также было мало осадков и как следствие низкое качество семян. При этом пока посадка не производится на площадях гари. Там к посадкам приступят не раньше осени 2024 года. Пока мы проводим реконструкцию двух базовых питомников.

Фото Сауле КУАНБЕК