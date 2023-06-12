Голосовые сообщения о том, что в Костанайской области запрещен въезд в места отдыха и к беседкам, находящимся в лесу, распространяется сейчас в WhatsApp. Женский голос сообщает, что на Урицкой трассе на дорогах в лесную зону стоят шлагбаумы и знаки «Въезд запрещен».

Иллюстративное фото vestivrn.ru

- Мы хотели заехать, но сказали, что нельзя гулять. Везде дроны летают! - говорит она. - В связи с ЧП (вероятно, имеется в виду лесной пожар в Абайской области, в котором погибли 14 человек - "НГ") аким позакрывал все леса!

Главный специалист управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области Ержан САПАРГАЛИ подтвердил информацию о запрете на въезд в леса региона. Но эта мера не связана с пожэарами в Абайской области.

- В периоды высокой пожарной опасности, то есть, когда на улице высокая температура воздуха, продолжительное отсутствие осадков и порывистый ветер, для сохранения лесных массивов области, вводятся ограничительные меры по запрещению въезда транспортных средств и доступа населения в леса, а также проведение определенных видов работ на территории государственного лесного фонда, - пояснил Сапаргали. - Во избежание лесных пожаров, наносящих большой ущерб растительному и животному миру, просим население воздержаться от посещения лесов.

Запрет регламентируется постановлением акима Костанайской области № 373 от 26.10.2020 г. с дополнениями от 26.04.2023 г. и от 30.05.2023 г.

Ержан Сапаргали отметил, что в последние дни в области шли дожди и потому сегодня, 12 июня, заезжать в леса области разрешали. Если вы собрались в лес, лучше предварительно позвонить в управление природных ресурсов по номеру +7 (7142) 53-23-92 (Ержан Сапаргали) или в непосредственно в лесхоз.

Пожароопасный период в области обычно начинается с конца марта - начала апреля и продолжается до конца октября - начала ноября.

С наступлением весенне-летнего сезона на территории области зафиксированы 187 случаев загорания травостоя на общей площади 512,9 га.

- Основной причиной лесостепных пожаров послужило неосторожное обращение с огнем населения, - сообщил "НГ" пресс-секретарь ДЧС Костанайской области Валихан ДУСАНОВ. - Для предупреждения пожаров при сжигании стерни и сельхозпалов созданы 78 совместных мобильных групп из числа сил гражданской зашиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и исполнительных органов.

Вынесено 58 предупреждений по ст. 410 КоАП РК («Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами»), выписаны 49 штрафов на сумму 1 707 750 тенге по статьям 336 («Распитие алкоголя и появление в пьяном виде в общественных местах» и 367 («Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах») КоАП РК.