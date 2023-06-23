Минобороны Казахстана ответило на официальный запрос редакции Tengrinews.kz касательно проведения весеннего призыва. Оборонное ведомство фактически подтвердило, что в некоторых случаях юношей отправляют отдавать долг Родине буквально за считанные дни.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как говорится в ответе на запрос редакции, розыском лиц, уклоняющихся от выполнения воинской обязанности, занимается полиция. Попавшихся новобранцев стражи порядка сразу доставляют в призывной пункт. Если молодого человека признают годным, его отправляют в армию. На конкретном примере в Минобороны подтвердили, что все происходит очень быстро.

В частности, 29 мая текущего года в ходе мероприятий по розыску призывников на территории Ауэзовского района Алматы были проверены юноши призывного возраста. Для уточнения персональных данных в тот же день их доставили в районное управление по делам обороны. Выяснилось, что призывник И. состоит на воинском учете в городе Кентау, однако при перемене места жительства на воинский учет не вставал. Призывник В. состоит на воинском учете в Карасайском районе Алматинской области. Ранее при прохождении медицинской комиссии был направлен на дополнительное обследование, но медицинские документы после обследования не представил.

"29 мая при прохождении районной медицинской комиссии в Управлении по делам обороны Ауэзовского района города Алматы юношей признали годными к воинской службе. 30 мая их доставили в городской сборный пункт. По результатам городской медкомиссии И. признан годным к воинской службе, В. признан годным с незначительным ограничением. Каких-либо претензий со стороны доставленных граждан зарегистрировано не было. После прохождения психологического тестирования их представили старшему команды воинской части 6505 Национальной гвардии. В настоящее время И. и В. проходят срочную воинскую службу в Караганде", - сообщили в Минобороны.

Ранее в социальных сетях казахстанцы сообщали о рейдах в отношении лиц призывного возраста. Как следует из публикаций, полиция принудительно забирает молодых людей в военкоматы, после чего они довольно быстро оказываются в армии.