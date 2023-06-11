В социальных сетях казахстанцы сообщают о рейдах в отношении лиц призывного возраста. Судя по публикациям в Сети, молодых людей принудительно забирают в военкоматы. Корреспондент Tengri Life узнал у казахстанского юриста Данияра Байгабатова, правомерны ли такие действия.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Облавы"

В середине мая жительница Астаны рассказала о том, что знакомых забрали прямо с праздничного стола.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yelena 🤙🏽 (@smolina.yelena)

Ролик активно комментировался пользователями соцсети. Многие возмущались и задавались вопросом - можно ли поступать так по закону?

"Полнейший беспредел! Разве имеют право? У нас не военное положение, где государство призывает в армию, а потом наказывает уклонившихся от этого. Вы писали жалобы?", "Без повестки не имеют права по закону", "Должны дать на руку повестку, если в данном случае забирают с собой, то нужно звонить в 102 и просить о незамедлительном вмешательстве, так как это превышение должностных полномочии", "Это пранк?", "Это жизнь", - пишут пользователи соцсети под постом.

Что говорит закон?

Как отмечает эксперт, согласно статье 30 закона "О воинской службе и статусе военнослужащих", граждане, подлежащие призыву, обязаны явиться по повестке местного органа военного управления в призывную комиссию. По закону повестки вручаются в руки под подпись.

Однако, по словам юриста, законом не регламентировано, сколько раз военкомат обязан попытаться вручить данный документ призывнику.

"Повестка вручается гражданину лично местными органами военного управления или по месту работы или учебы руководителем организации под роспись. Невозможность вручить повестку также можно подразумевать как уклонение от воинской службы. Даже если один раз сотрудникам не удалось лично вручить повестку, это уже можно считать поводом для принудительного доставления в местные органы военного управления. Согласно статье 30 закона "О воинской службе и статусе военнослужащих", в случае если невозможно вручить повестку лично гражданину, обеспечение его прибытия возлагается на соответствующий орган внутренних дел. Соответственно, сотрудники органов внутренних дел имеют право принудительно доставлять призывников в местные военные управления", - заявил Данияр Байгабатов.

По словам эксперта, принятие решения о принудительном доставлении призывника лежит уже на руководителе местного органа военного управления (военкомата).

Что делать, если поймали

Данияр Байгабатов советует не сопротивляться.

"Рекомендую заявить сотрудникам о том, что требуется присутствие адвоката и добровольно отправиться в военкомат. К сотрудникам органов внутренних дел тоже есть требования, в частности разъяснить гражданам, почему и на каком основании осуществляется принудительный привод. Применять силу они имеют право только в том случае, если граждане оказывают сопротивление", - сказал он.

Сотрудники полиции не должны нарушать права призывников.

"Если его права нарушаются, призывник может подать жалобу в МВД или прокуратуру за превышение должностных полномочий сотрудниками полиции. Сделать это можно онлайн через eotinish или позвонив по номеру 102", - уточняет юрист.

За неявку - штраф

Юрист уточняет, что, согласно статье 647 Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрена ответственность за неявку по вызову в местный орган военного управления без уважительных причин. Неявка влечет за собой штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (около 17 тысяч тенге).

"Также, согласно статье, если гражданин призывного возраста переезжает в новый населенный пункт (район) для постоянного проживания или временного пребывания (порядка трех месяцев) или отправляется в командировку, на учебу, в отпуск, на лечение (более трех месяцев), то он должен обратиться в "Правительство для граждан" в течение семи рабочих дней с заявлением о постановке на воинский учет. В противном случае ему будет назначен штраф в размере 5 МРП (примерно 17 тысяч тенге)", - сказал Данияр Байгабатов.

К слову, в июне 2022 года в Министерстве обороны прокомментировали видео с "охотой" на призывников, которых якобы сотрудники военкомата вылавливают прямо в колледжах. Тогда в ведомстве отметили, что "практика показывает, что призывники и их родители игнорируют требования законодательства".

"Призывники, получившие повестки, не являются на призывную комиссию, принудительную явку призывников обеспечить невозможно. Также статьей 30 закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" предусмотрено, что в случае невозможности вручить повестку гражданину лично, обеспечение его прибытия возлагается на соответствующий орган внутренних дел", - ответили тогда в ведомстве.