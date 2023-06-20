В районе Беимбета Майлина только 21 село из 34-х имеют доступ к услугам водоснабжения. В 13 проблемных селах живут лишь 10% населения района. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил на брифинге в РСК аким района Кайсар МУРЖАКУПОВ. Он докладывал о социально-экономическом развитии региона.

- В этом году продолжается строительство водопровода и разводящих сетей в селе Красносельское, реконструкция в селе Майское, аналогичные работы будут начаты в селах Асенкритовка и Юблейное, - рассказал он. - Всего на вышеперечисленные проекты выделено 1,4 млрд тенге. Также в селах Береговое и Нагорное необходимо проверсти реконструкцию водопровода в связи с неудовлетворительным состоянием нвнешних сетей. Мы подадим в этом году заявку на выделение средств для разработки ПСД проекта реконструкции. А в селе Николаевка деньги на разработку ПСД уже выделены.

В начале июня корреспонденты "НГ" разбирались в проблемах, возникших при строительстве водопровода в Красносельском. Руководитель районного отдела архитектуры, градостраительства и строительства Нурсултан Толеухан писал в ответе на запрос, что в ходе осмотра водопровода выявили нарушения: на объекте не хватало оборудования и некоторые работы не выполнены.

Теперь же аким района добавляет - проект и вовсе составлен неточно и требует дополнительного финансирования. Увеличатся и сроки работ - вместо двух лет на его реализацию понадобится три года.

- На данный момент вода в Красносельском есть, вода подается по магистральным сетям, - ответил на вопрос "НГ" аким района. - Действительно есть ряд нарушений, где подрядчики выполняли ряд работ без согласования с авторским надзором и заказчиком. Проект двухгодичный. Но из-за того, что подрядчик не успевал в прошлом году сделать все работы, он перешел на третий год. Средства были выделены в полном объеме. Из-за удорожания материалов проект проходил корректировку и стоимость работ увеличилась. В проект не была включена станция локальной очистки воды. Потому что, когда брали забор воды на анализ, выяснилось, что содержание металла там превыщает норму. Поэтому заказчик принял решение установить там станцию очистки. Был заключен договор на 489,5 млн тенге, после корректировки проект подорожал на 303 млн тенге.

Подрядчик продолжает устранять замечания авторского надзора. Завершить проект обещают в 2023 году.

- В селе два резервуара чистой воды, один был на устранении замечаний, - сказал аким. - Люди в сутки потребляли 110 кубов, но у нас стало уходить больше 200 кубов. Где крайние абоненты недополучали воду, мы организовывали повоз. Некоторые абоненты и вовсе не считают нужным подключаться к водопроводу. Им легче набрать воду из колодца, чтобы не платить. Рреконструкция водопровода продолжается, мы продолжаем встречаться с с людьми. 5 июня к нам приезжал аким области, а 2 июня вода уже была в сети. Работали напрямую с учредителем из Караганды. Он сказал, что будет завершать проект.

В райцентре, селе Айет, тоже были жалобы на качество питьевой воды. Аким района отметил, что водопровод работает, периодически промывается. Проблемы с качеством иногда возникают, но после обращений жителей исправляются.

Фото Георгия ГОВОРОВА