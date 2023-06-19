Инциндент стал известен костанайской общественности вечером 15 июня в центре коррекции "Аманат и К". В мессенджерах распространиолось видео, на кадрах которого работник центра грубо обошлась с воспитанником.

Администрация центра не отрицает случившееся. Там сразу же сообщили, что виновную в инциденте уволили, она работала с мая этого года помощницей специалиста, имела высшее педагогическое образование, хотели в перспективе первести ее на должность специалиста...

Днем 16 июня уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила, что взяла этот случай на личный контроль, в своем Instagram она опубликовала сообщение, что полиция возбудила уголовное дело по ст. 140 УК РК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").



Сегодня, 19 июня, в департаменте полиции Костанайской области уточнили, что в центре провели тщательную проверку, по результатам которой мотивы и факты жестокого обращения с воспитанником не установлены.



- Учитывая, что ребенку не были причинены особые мучения и страдания, не проявлялась угроза расправы, лишение свободы передвигаться, факт жестокого обращения не установлен. В действиях воспитателя признаков составов правонарушений не усматривается, - отметили в пресс-службе департамента. - Кроме того, законные представители ребенка категорически отказались от претензий к персоналу центра и дальнейших разбирательств.