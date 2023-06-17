Вечером 15 июня в мессенджерах и соцсетях распространилось видео, на котором женщина в грубой форме обращается с маленьким ребенком — резко оттягивает его назад, схватив малыша за ворот одежды, ладонями резкими движениями крутит по темени. Инцидент произошел в центре коррекции «Аманат и К».

Учреждение частное, оказывает услуги реабилитации и коррекции для детей с ментальным нарушением. Его открыли за счет инвестиций родителей особенных детей. С ноября 2022 года центр реализует государственный образовательный заказ по услугам дошкольного воспитания и обучения. В городском отделе образования с ТОО «Образовательный Комплекс (начальная школа – ясли-детский сад) «Amanat & K» заключили в 2023 году договор на сумму более 90 млн тенге.

В центре уточнили, что его посещают 140 воспитанников в возрасте от 3-х до 9-ти лет. 100 воспитанников, в том числе 92 ребенка с ОВЗ, посещают центр в рамках госзаказа: для них организованы полное время пребывание, питание, сон и общеобязательные развивающие занятия. На одного ребенка предусмотрено порядка 70-ти тысяч тенге в месяц, уточнили в центре.

Кроме этого, родителям предлагают индивидуальные коррекционные компоненты, но уже на платной основе.

Случившееся здесь еще раз обращает внимание на бесконтрольную со стороны госорганов деятельность частных учреждений образования. Ранее мы писали, что в интересах бизнеса родителям одного из коммерческих детских садов в Костанае отказали в проверке. Как правило, ДОУ не оснащены камерами видеонаблюдения, что не дает возможность доказать противоправные действия сотрудников таких организаций, а значит, дает волю учредителям в принятии тех или иных решений. В профильных госорганах жалуются на недостаток в компетенции, их едва хватает на «держим на контроле».

В отличие от предыдущего случая, в центре «Аманат и К» пошли на открытый диалог с "НГ", более того, показали помещения и рассказали о специфике работы.

Ситуацию в центре не отрицают. Там сразу уточнили, что виновную в инциденте уволили - помощницу специалиста, которая грубо обошлась с малышом. Ее приняли на работу в начале мая этого года, а с 1 июня на время отпуска коллеги женщина заменяла его в той самой группе. Уволили и специалиста - молодого педагога, в это время она находилась в том же помещении, не пресекла грубое отношение к ребенку, а, сидя за детским столом, продолжала проводить занятие.

- Помощник специалиста работала у нас всего месяц, никаких замечаний от других сотрудников никогда не было. Не было и запаха перегара, не замечали и агрессии. Дети ее любили, обнимали, - прокомментировалая юрист центра Шнар ЖАЛМУХАМЕДОВА.

- Как она объясняет свое поведение?

- Она говорит: «Я устала, не заметила. Там стоял телевизор, поэтому я его резко потянула, чтобы он не уронил его на себя».

- А как же резкие движения по голове малыша?...

- Есть такое движение - похлопывание, чтобы ребенок успокоился, - показала она на корреспонденте, как используют эту манипуляцию руками.

- На видео выглядит в более грубой форме...

- Мы направили ребенка с матерью на обследование - выяснить, есть ли телесные повреждения. Мама мальчика сообщила, что все в порядке. Ребенок нормально кушал и спал. Фактов, что у детей здесь были побои и синяки, такого не было раньше.

В этом помещении произошел инциндент, дети смотрели телевизор перед сном. Аппаратура стоит обычно в коридоре, ее заносят в кабинет для использования

По словам Жалмухамедовой, при приеме кадров наличие высшего педагогического и специального профильного образования требуют только для специалистов (воспитателей). Помощником может работать человек и со среднеспециальным образованием.

Женщина, которая грубо обошлась с ребенком, трудоустроилась через центр занятости. Имеет высшее педагогическое образование. Работала в школе учителем биологии, педстаж - 13 лет. На позицию помощника ее взяли временно с перспективой перевода в категорию специалистов, пока не адаптируется к условиям работы с детьми с ментальными нарушениями. Кроме того, женщина сама является матерью воспитанника этого центра.

- Да, мы практикуем. У нас 8 матерей детей с ОВЗ работают: помощниками воспитателей, кураторами, помощником повара, - поделилась Шнар Жалмухамедова. - Мы думали, что таким образом можно себя обезопасить, раз родители участвуют во всех процессах, чтобы не было таких грубых нарушений. На планерках всегда спрашиваем, в каких группах какие проблемы...

Отмечается в центре текучка кадров. Юрист считает, что это из-за специфики работы. Средняя заработная плата педагогов центра достигает 200 000 тенге.

16 июня центр был закрыт - якобы на санитарный день. Но утром здесь провели родительское собрание. Многих ситуация, по словам юриста центра, шокировала. В недоумении и администрация, в которой уверены, что подобный случай - первый.

Автор видео утверждала, что физическая сила в отношении детей с ментальным нарушением здесь применяется постоянно. Но она не стала комментировать свою видеозапись для СМИ.

Доказать регулярность нарушений будет непросто, потому что дети не смогут об этом сообщить. Нет в помещениях и камер видеонаблюдении, их здесь 16, и установлены лишь по периметру вне здания и в местах общего пользования: коридорах и больших кабинетах.

- Какие меры будут приняты, мы не знаем. Обратились к родителям: "Если вы желаете покинуть центр, пожалуйста, мы готовы пойти на компенсацию и уступки, - продолжила Жалмухамедова, - Если же есть какие-то рекомендации, которые мы сейчас можем исполнить, пожалуйста". Родители попросили установить видеокамеры во всех помещениях.

Мать ребенка сообщила НГ:«Мы с руководством центра пришли к соглашению. Конфликт исчерпан. Претензий к центру не имею».

"НГ" стало известно, что центр возместил семье 660 тысяч тенге.

- Каким образом сложилась эта цифра?

- У нее двое детей. На одного ребенка коррекционный компонент выходил на 55 тысяч тенге в месяц. За полгода посещения вышла эта сумма. Ее мальчики - в числе тех 100 детей, кто обучается по госзакзу с ноября 2022 года.

По словам юриста, семья взяла отпуск на 2 месяца, после продолжит посещение центра.

Во время визита корреспондента "НГ" в центре уже работали сотрудники полиции, проводили опрос всех работников. Была там и уполномоченная по правам ребенка в Костанайской области Арайлым Аманкулова.

Мажилисмен Динара Закиева, будучи уполномоченным по правам ребенка в Казахстане и председателем совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии Amanat, чуть позже отметила своем Instagram-аккаунте, что «контролирует» ситуацию: «Данный случай отрабатываю с МВД. Было заведено дело по 140 ст. УК. Кроме того, ДКСО выедет на место и ознакомится качества работы организации. Комиссия, в составе которой все гос.органы и УПР региона, выехала на место. Я и УПР Костанайской области Арайлым Аманкулова держим случай на контроле».

«На контроль» ситуацию взял и депутат городского маслихата от партии Ак жол Адильхан Муканов, об этом он сообщил в своем Instagram.

В Департаменте полиции до сих пор согласовывают в прокуратуре ответ на запрос "НГ" о том, возбудили ли дело по факту жестокого обращения с ребенком...