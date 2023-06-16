Общественный фонд ремесленников Костанайской области «Qoloner» в мае и июне 2023 года обучал войлоковалянию всех желающих. Итоги представили на выставке, которая открылась в областной библиотеке им. Толстого 14 июня.

- Национальные ремесла были нами позабыты, но история показывает - несмотря на технологические революции, все-таки древние технологии занима.т место в нашем мировоззрении и мироощущении, потому что без нашей истории мы не осмыслим наше будущее! - поделилась с "НГ" одна из учениц Алтынай НАЗАРОВА. - Я когда-то видела изделия наших ремесленников, но в Костанайской области было мало представлено ремесло войлоковаляния. Благодаря общественному фонду идет популяризация данного направления. Думаю, мастер-классы, которые проводzтся для жителей Костаная, приведут к тому, что ряды ремеслиников будут увеличиваться и общество будет больше интересоваться, духовно и культурно развиваться.

Айгуль БЕКБУЛАТОВА работает учителем казахского языка в гимназии им. Горького.

- Истоки любви к ремеслу у меня появилась еще в 3-м классе, - рассказала она. - Моя бабушка занималась валянием, изготовляла продукцию из войлока. Мне всегда было любопытно за этим наблюдать.

Объявление о курсах в социальных сетях Айгуль восприняла как знак, чтобы окунуться в ностальгию по детству.

- Меня приятно удивили работы учеников, я даже подумать не могла, что такому можно научиться, не имея никаких навыков до этого, - поделилась впечатлениями посетительница выставки Ляззат НУРГАЛИЕВА. - Очень понравилась сумка с казахским орнаментом, выглядела она минималистично и это как раз и привлекло мое внимание. Захотелось записаться на эти курсы и сотворить своими руками такую сумку.

Руководитель фонда Сауле КАБИДУЛОВА сообщила "НГ", что работа с учениками была разбита на 4 темы:

- В начале было введение - валяние панно, мы дали возможность, понять, что это такое. На последующих этапах обучали сухому и мокрому валянию. В технике мокрого валяния изготовляли панно, сумки, а в сухой - аппликации, цветы, аксессуары и узоры.

Как отмечает Кабидулова, сейчас актуально носить казахскую национальную одежду и украшения. И в Казахстане очень много мастеров, которые дают темп этой тематике.

- Но нам не хватает государственных программ, способствующих развитию ремесла, - поясняет она. - Нет не единой программы, которая бы помогла развитию ремесленничества. И более того - оно не существует, как отдельная отрасль, и ремесленники не относятся ни к управлению культуры, нк к отделу туризма. Нам необходимо здание для центра ремесел и ни одно из управлений не в состоянии его выделить, потому что мы никуда не относимся. Вот так и получается, что мы собственными силами, как можем, так и развиваемся. Мы готовы обучать более сотни учеников в год и привлекать нашу молодежь, но если они будут находиться по домам, то мы получим низкое качество.

Выставка организована в партнерстве с отделом искусств библиотеки им. Толстого (ОУНБ).

Руководитель библиотеки Дариха Дюсибаева и руководитель фонда Сауле Кабидулова

- Моя мечта была в том, чтобы наша библиотека внесла вклад в развитие культуры не только как традиционная библиотека, где вы можете взять и почитать любую книгу, - рассказала "НГ" директор ОУНБ Дариха ДЮСИБАЕВА. - Нужно показывать все возможности библиотеки. Ведь мы хотим идти в ногу со временем, мы не стоим на месте и, конечно же, готовы поддерживать всех, кто стремится развиваться вместе с нами.

Фонд ремесленников Костанайской области «Qoloner» приглашает всех желающих обучиться традиционному ремеслу. Бесплатные курсы пройдут 12-18 июня. Организаторы готовы не только обучить, но и обеспечить учеников материалом - шерстью.

Справки по тел.: 8-775-790-95-57 (Сауле Кабидулова)

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Автор - студентка 3-го курса факультета журналистики КРУ им. Байтурсынова