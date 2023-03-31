Проект популяризации казахского традиционного прикладного творчества представили 30 марта в отделе литературы по искусству областной библиотеки им. Л.Н. Толстого. Организатор - общественный фонд ремесленников Костанайской области «Qoloner». Идея и условия участия - совершенно новые для нашего региона.

Уже есть первые желающие записаться на класс войлока

- Формат проекта предусматривает на первом этапе двух-трехнедельную выставку изделий мастеров по определённым видам ремесла, - сообщила руководитель ОФ «Qoloner» Сауле КАБИДУЛОВА. - После окончания выставки следует встреча с мастером. Самое важное: наш фонд объявляет набор желающих учиться традиционным казахским ремёслам. Это работа с войлоком, кожей, деревом. Будут и такие направления, как ювелирное дело, ковроткачество и вышивка. А когда решится вопрос с оборудованием, то и керамика. Мы говорим об учениках отнюдь не детского возраста, потому что участие в проекте не только требует серьёзного подхода, но и накладывает некоторые обязательства.

Мастера не будут предъявлять счёт за обучение, но ученики сами приобретают необходимый реквизит и подписывают договор о том, что в фонде «Qoloner» они будут заниматься выбранным направлением не менее двух лет. Это подразумевает дальнейшее участие в наших выставках, продолжение обучения и выполнение вместе с фондом заказов на изготовление региональных сувениров.

Светлана Шалунова обучит созданию войлочных картин

Обучать работе с войлоком будут лучшие мастера этого дела. Известная костанайская художница Светлана Шалунова в представлении не нуждается. Любители искусства знают, что она пишет картины не только маслом, но и войлоком, всегда выставляет их на своих выставках. В проекте Светлана Ивановна научит всем тонкостям и секретам создания войлочных картин своих учеников, даже если они не умеют рисовать в принципе.

Динара Кушекпаева поделится искусством создания украшений из войлока

Динара Кушекпаева делает оригинальные украшения из войлока, сочетая его с бисером, бусером и прочими добавочными элементами. Эти украшения одновременно и модные, и несут в себе элементы старых традиций. Получается добротный фолк на каждый день и на праздник.

Наталья Шарова работает в технике нунофелтинга

Наталья Шарова - мастер изумительно стильной одежды и аксессуаров из войлока. Вещи, которые она создаёт, без преувеличения достойны европейских домов моды. К сожалению, она не сможет вести занятия регулярно, поскольку живёт в Рудном. Но основным навыкам изготовления одежды Наталья обучит тех, кто выберет направление войлока.

Кабдулмажит Иманов один из лучших мастеров по изготовлению домбр

Известный в Костанае актёр областного Казахского театра драмы им. И.Омарова Кабдулмажит Иманов с 1970-х годов занимается изготовлением национальных инструментов. Особая его любовь — домбра. Вот только огорчает мастера то, что всего один из его учеников смог не только посвятить этому делу жизнь, но и превзошёл своего учителя. Кабдулмажит-ага хочет передать свои знания и навыки следующим поколениям мастеров и возлагает надежды на проект фонда «Qoloner».

Муханбеткали Рахалиев - профессиональный художник-декоратор. За свою жизнь изготовил несколько тысяч музыкальных инструментов, делает домбры и кобызы, вообще может обучить любой работе с деревом, только бы ученики были, готовые вложить душу в свои изделия.

Керамистов будет обучать известный скульптор Баян Баталова

Костанайский скульптор Баян Баталова - ещё одно известное имя в команде мастеров проекта. Её ученикам предстоит освоить мастерство керамики. Пока дело только за оборудованием, которое должно появиться в фонде ремесленников (нужны, как минимум, гончарный круг и муфельная печь). Но эти уроки состоятся, желающие могут записываться в группу керамистов.

В рамках проекта можно обучиться многому. Как уже сказано, бесплатно. А ведь в будущем это вариант заработка на своих изделиях.

- Срок обучения – месяц – это совсем ничего, - заметила Сауле Кабидулова. - А потом у нас будут проходить мероприятия, мы сможем новых мастеров отправить дальше на обучение. Договор на два года сотрудничества - это не просто прихоть. Мастера тратят свое время, душу вкладывают, привязываются к своим ученикам, делятся своей техникой. А ученики потом теряются, это очень обидно. К тому же мы хотим полнить ряды мастеров, поэтому наш проект направлен на популяризацию казахского прикладного творчества. Если проводить платные мастер-классы, как это происходит в частных студиях, тогда можно будет прийти, заплатить, поработать часок и уйти. Вот когда у нас будет театр ремесленников и своё здание, тогда, естественно, будем работать и в таком формате.

Заявку на открытие Центра ремесленников уже направили акиму области. В Казахстане первый ремесленный центр «Qazaq-Oner» открылся в Алматы. Там выставлены изделия лучших мастеров Казахстана со всех регионов. Благодаря центру «Qazaq-Oner» открыта одноимённая ассоциация ремесленников, разработан и утверждён стандарт центра ремесленников. Вышло постановление заместителя премьер-министра страны об открытии подобных центров в регионах. Костанайский фонд «Qoloner» вошёл в ассоциацию ремесленников Казахстана. Теперь и в нашем городе под крылом ассоциации будет открыт центр по госстандарту: с мастерскими, с выставочной базой. Предполагается обмен опытом с другими регионами. Будут тематические выставки и другие интересные мероприятия. После открытия центра можно будет проводить обучение разных групп населения, в том числе детей.

- Прикладное искусство не должно доставаться с пыльных полок только во время праздников, - добавила Сауле Кабидулова. - Это неправильно. Это не что-то забытое, это наша жизнь. Это часть нашего наследия, нашей культуры. Центр ремесленников в Костанае должен стать частью нашей бытовой жизни. И дети должны знать, какие на ощупь шерсть, дерево, кожа. Приучаться чувствовать материал и работать с ним. У каждого истинного мастера рано или поздно возникает желание передать свои секреты надежным ученикам. Этим и будет заниматься наш центр.

Желающих овладеть традиционными ремеслами не должно отпугивать обязательное двухлетнее сотрудничество с ОФ «Qoloner». Эти два года могут стать самыми интересными и насыщенными творчеством годами вашей жизни. Если вы уже почуствовали желание стать мастером, но хотите узнать подробности участия в проекте, позвоните по номерам:

500-687, 8-777-44-222-68 - отдел литературы по искусству библиотеки им. Л. Н.Толстого,

8-775-790-95-57 - руководитель ОФ «Qoloner» Сауле Кабидуловна Кабидулова.



