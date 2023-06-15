Отток населения из Аркалыка в последнее время не наблюдается, сальдо миграции в 2022 году в сравнении с 2021 годом составило 260 человек. Об этом на бриинге в РСК сообщил аким города Амирхан АСАНОВ.

- В городе много инвестиционных проектов, которые начали свою работу, - отметил он. - Поэтому население обеспечено занятостью как в АПК, так и промышленном секторе. Заработная плата - более 200 000 тенге.

Директор ТОО Сабит Абдрикаулы (слева), аким Аркалыка Амирхан Асанов (второй слева), аким области Кумар Аксакалов (справа)

В июне запускает производство конвейерных роликов ТОО «Torgay Invest Group». Как сообщил директор ТОО Сабит АБДИКАРУЛЫ, в прошлом году проект поддержали в СПК «Тобол» - дали льготный кредит под 4%, благодаря чему было закуплено все необходимое оборудование и сырье.

Ежегодно планируют выпускать около 15 000 единиц продукции. Группа компаний ERG заключило с ТОО «Torgay Invest Group» 5-летний контракт на поставку деталей на общую сумму 1,4 млрд тенге. В 2023 году размер заказа составил 281 млн тенге.

В проекте задействованы 10 человек, до конца года планируется открыть до 30 рабочих мест.

Сабит Абдикадирулы руководит и ТОО «Арсенал К». Он рассказал о подготовке к запуску производства бройлерной птицефабрики. В год планируют производить 300 тонн мяса птицы.





- Нам дали помещение, освобождаемое Торгайско-бокситовым рудоуправлением. Оно идеально подходит для реализации бройлерной птицефабрики. Там имеются все необходимые инженерные сети. Проведем небольшую реконструкцию и можно открываться. У нас имеются два готовых птичника, - пояснил Абдикадирулы.





Птицефабрику планируют запустить в конце 2023-го или 1 квартале 2024 года. Здесь будут заняты 40 человек, среднемесячная заработная плата - 170 000 тенге.

В 2022 году в местном кожевенном заводе совместно с местными ИП представили проекты по производству шорно-седельной и кожгалантерейной продукции, а также и ортопедической обуви из натуральной кожи. Областной акимат и СПК «Тобол» оказали финансовую поддержку собственнику завода ТОО «Умiт», погасив кредитную задолженность предприятия, благодаря чему производство запустили после 10 лет простоя. Но сейчас завод не работает.

Аким Аркалыка Амирхан Асанов (справа)

- В связи с геополитической ситуации в Украине предприятие некоторое время переживает трудности по сбыту, - пояснил аким Аркалыка. - Основные покупатели были из Европы и Украины. Пробовали выйти на Европу через Турцию, но расходы на логистику повысили себестоимость.

ТОО ищет новые международные рынки, в приоритете - Узбекистан.

- Думаю, найдут другие рынки сбыта и проблем не будет, - считает аким. - Данное предприятие - очень специфическое, уникальное для региона производство. Проблемы с сырьем у предприятия нет, опыт работы у руководства есть. По качеству у европейского покупателя вопросов никогда не было.

Напмним, что в сентябре 2022 года в Аркалыке провели бизнес-форум, на котором представили «амбициозные проекты», как сообщала тогда пресс-служба акима области.

Фото Сауле КУАНБЕК