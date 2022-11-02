Кожевенный завод ТОО «Умiт» уже приобрел для этого нужное оборудование. В связке с заводом работают швейные производства. О достижениях и планах сегодня, 2 ноября, на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал директор ТОО Еркин САЛИКОВ.

Кожевенный завод в Аркалыке из-за проблем с финансированием останавливался почти на десять лет, бездействовал до 2021 года.

- Погасить долги, в том числе перед АО «КазАгроФинанс», помог областной акимат, благодаря чему мы возобновили работу. На сегодняшний день у нас 55 сотрудников. А в начале этого года был запущен швейный цех, который использует нашу кожевенную продукцию, - сообщил Саликов. - Шьют средства индивидуальной защиты - сварочные костюмы, фартуки, все производится из термостойкого спилка (распиленная послойно кожа - «НГ»), который производится на нашем заводе. Швейное производство получилось открыть благодаря тому, что по программе «Енбек» местные жители получили 8 грантов по 495 тысяч тенге каждый. На эти деньги было куплено оборудование, в первую очередь швейные машинки. Акимат Аркалыка предоставил в аренду помещение. Люди скооперировались, и мы этому кооперативу оказываем всяческое содействие.

По словам спикера, три-четыре месяца обладатели грантов проходили обучение, чтобы могли работать с соблюдением всех требований технологии. В октябре было сшито 170 сварочных костюмов. План на ноябрь — 300 костюмов.

- На самом деле это большое достижение для такого небольшого предприятия, - отметил Еркин Саликов, - сейчас разрабатываются еще два проекта, в основе которых тоже использование нашей продукции.

В Аркалыке собираются выпускать шорно-седельную и кожгалантерейную продукцию, то есть седла, уздечки, недоуздки, вообще упряжь, а также сумки. Второй проект — производство детской ортопедической обуви из натуральной кожи.

- Что касается первого проекта, то мы уже хорошо освоили опытные образцы, активно наращиваем производство. Сумки тоже, как нам кажется, неплохо получаются, - сказал спикер, - для изготовления ортопедической обуви уже закуплено и смонтировано оборудование, начали шить первые опытные изделия.

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