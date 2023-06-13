В 2023 году в корпусах бывшей резиденции президента Казахстана, расположенной неподалеку от пригорода Костаная п. Амангельды, начнется реконструкция. По поручению Касым-Жомарта Токаева объект должны переделать под реабилитационный центр для детей с психоневрологическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Здания также будут оптимизировать под условия безбарьерной среды.





- Мы выделили средства для разработки ПСД, - ответил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ на вопрос "НГ" на встрече с населением микрорайона Аэропорт, которая прошла 12 июня. - В этом году эти работы начнем. Там многие вещи нужно переделать: нужны широкие двери, поставить подъёмники...



- Можем ли мы сообщить родителям, что в следующем году центр откроет двери для детей с инвалидностью? - уточнила корреспондент "НГ".



- Надеюсь, если до конца года сделаем. Это зависит от проекта. Я сам заинтересован, чтобы быстрее это сделать, чтобы тема была закрыта, - сказал аким.



Сейчас дети с психоневрологическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата проходят реабилитацию в Костанайском областном реабилитационном центре лиц с инвалидностью по ул. Гоголя (бывший профилакторий "Дружба"). Но там всего 20 койко-мест, а рекомендацию от СМЭК имеют 600 детей.

В бывшей резиденции планируют принимать на трехнедельный курс реабилитации до 60 детей и столько же сопровождающих.

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