Мероприятия, посвященные Всемирному дню донора, будут проходить в течение трех дней. Сегодня, 13 июня, передвижные пункты Костанайского областного центра крови работали в центре Костаная: в ТРЦ MART и возле ТЦ «ЦУМ».

Корреспондент «НГ» узнал подробности акции у специалиста по агитации безвозмездного донорства КГП «Областной центр крови» Елены БАЙТУСУНОВОЙ.

- В ТРЦ MART мы определяем всем желающим группу крови и делаем экспресс-тест на различные виды инфекций, в том числе на ВИЧ, - пояснила она. - Далее, если человек желает стать донором, он проходит к передвижным пунктам у ЦУМа: в первом автобусе сделают лабораторное обследование и, если всё в порядке, во втором автобусе происходит уже сама донация. После процедуры мы вручаем донору памятный значок с его группой крови, чай, печенье и гематоген.



- Как прошёл первый день?

- Очень хорошо! Люди интересуются. Процедура настолько быстрая и нестрашная, что донорами становятся даже те, кто не слышал об акции.

- Что мотивирует людей сдавать кровь? Как вы привлекаете доноров?

- Каждому донору в Казахстане положена выплата в размере 0,25 МРП - это 863 тенге в 2023 году, а также освобождение на два рабочих дня, действующее в течение года с момента донации. Это и возможность помочь своему здоровью. Регулярные доноры за счёт этих обследований, как никто другой, осведомлены о состоянии своего организма. Более того, сдача крови полезна, так как организм начинает лучше вырабатывать новую кровь, а также становится более устойчив к кровопотерям.

- Какая мотивация преобладает: получить отпуск или спасти жизнь?

- Вы знаете, среди доноров очень много таких людей, которые от денег даже отказываются. Я думаю, все эти конкурсы, подарки, чаепития - это лишь приятный бонус. Большинство движимо бескорыстным желанием делать добро.

- Кому мы помогаем, сдавая кровь?

- Наиболее часто это экстренные больные - аварии, чрезвычайные ситуации, а также пациенты с заболеваниями крови, которым нужны регулярные переливания. Много донорской крови уходит в родильные дома. Когда есть какие-то дефициты, например, резкая нужда в редкой крови, мы проводим акции и, что немаловажно, обзваниваем всех доноров с нужной кровью из нашей базы данных. Все их контакты у нас сохраняются при первой же донации.

Акция продолжится завтра в центре крови по ул. Быковского в Костанае и послезавтра в Рудном - возле МЦ «Евразия». Программу мероприятий можно прочитать здесь.

Автор - студент 3-го курса факультета журналистики КРУ им. Байтурсынова