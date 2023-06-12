В течение трех дней Областной центр крови будет проводить мероприятия ко Всемирному дню донора. В Костанае выездная бригада будет работать 13 июня возле ЦУМа, а 15 июня - возле в МЦ «Евразия» в Рудном.





Для сдачи крови необходимо иметь при себе удостоверение личности, всем донорам в эти дни медики обещают вручить памятный сувенир. Кроме того, для постоянных доноров в Костанае и Рудном организуют концерты.



Дата и время Место Мероприятие Костанай 13 июня, 9:00-13:00 П рилегающая территория ТЦ «ЦУМ» (со стороны бизнес-центра) Сдача крови в автобусах выездной бригады Областного центра крови, выдача сувениров 13 июня, 10:00-13:00 ТРЦ «МАРТ» , 1 этаж Бесплатное определение группы крови и резус-фактора, экспресс-тест на некоторые виды инфекций 14 июня, 8:00-13:00 Здание Областного центра крови, ул. Быковского, д.4 А

Сдача крови , выдача сувениров , праздничное чаепитие

14 июня, 12:00 Здание Областного центра крови, ул. Быковского, д.4 А Концерт, посвященный чествованию постоянных доноров Рудный 15 июня, 9:00-13:00 Прилегающая территория МЦ «Евразия» Сдача крови в автобусах выездной бригады Областного центра крови, выдача сувениров 15 июня, 11:00 Диско-зал МЦ «Евразия» Концерт, посвященный чествованию постоянных доноров

Как подготовиться к сдаче крови, временные и постоянные противопоказания, читайте в аккаунте Областного центра крови.

