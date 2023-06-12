Выездные пункты сдачи крови сделают ко Всемирному дню донора в Костанае и Рудном
12 июня 2023, 13:13 | Общество
В течение трех дней Областной центр крови будет проводить мероприятия ко Всемирному дню донора. В Костанае выездная бригада будет работать 13 июня возле ЦУМа, а 15 июня - возле в МЦ «Евразия» в Рудном.
Для сдачи крови необходимо иметь при себе удостоверение личности, всем донорам в эти дни медики обещают вручить памятный сувенир. Кроме того, для постоянных доноров в Костанае и Рудном организуют концерты.
|Дата и время
|Место
|Мероприятие
|Костанай
|13 июня, 9:00-13:00
|Прилегающая территория ТЦ «ЦУМ» (со стороны бизнес-центра)
|Сдача крови в автобусах выездной бригады Областного центра крови, выдача сувениров
|13 июня, 10:00-13:00
|ТРЦ «МАРТ», 1 этаж
|Бесплатное определение группы крови и резус-фактора, экспресс-тест на некоторые виды инфекций
|14 июня, 8:00-13:00
|Здание Областного центра крови, ул. Быковского, д.4 А
|Сдача крови, выдача сувениров, праздничное чаепитие
|14 июня, 12:00
|Здание Областного центра крови, ул. Быковского, д.4 А
|Концерт, посвященный чествованию постоянных доноров
|Рудный
|15 июня, 9:00-13:00
|Прилегающая территория МЦ «Евразия»
|Сдача крови в автобусах выездной бригады Областного центра крови, выдача сувениров
|15 июня, 11:00
|Диско-зал МЦ «Евразия»
|Концерт, посвященный чествованию постоянных доноров
Как подготовиться к сдаче крови, временные и постоянные противопоказания, читайте в аккаунте Областного центра крови.
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