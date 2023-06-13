В КТЭК уверены, что ремонт участка теплотрассы позволит исключить здесь аварии на ближайшие 15 лет. Ну а пока жители микрорайона на все лето остались без горячей воды. Ситуацию прокомментировал вечером 12 июня на встрече с жителями микрорайона аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

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Этой зимой на теплотрассе по ул. Герасимова дважды случился порыв, в результате без тепла остались 30 многоквартирных домов, школа и здание аэропорта. В 2016 году здесь проложили металлические трубы без изоляции. Причина их изношенности - высокий уровень грунтовых вод (мкрн Аэропорт строили вблизи озера "Тарелочка"), что привело к коррозии металла. По проекту новая труба будет иметь полиэтиленовую оболочку, что продлит период эксплуатации теплотрасы.

Нарушения при строительстве системы теплоснабжения изучают в антикоррупционной службе, сообщил прокурор Костаная Ринат Каримов. Начато досудебное расследование, с его итогами обещественность обещают ознакомить.

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Кумар Аксакалов отметил, что просто признать подрядчика недобросовестным недостаточно. Важно - чтобы все виновные лица понесли уголовную ответственность.

- У каждой ошибки есть фамилия, - напомнил аким области легендарную фразу советских времен.

В 2023 году в Костанайской области реализуют 13 проектов в сфере теплоснабжения на общую сумму 13,2 млрд тенге. В том числе 2,4 млрд тенге потратят в областном центре - кроме реконструкции теплотрассы в мкрн Аэропорт, сейчас делают ремонт участков тепломагистрали по пр. Абая и ул. Касымханова. В результате изношенность теплосетей в Костанае снизится до 62%.

Смотрите запись встречи главы региона с жителями мкрн Аэропорт в нашем инстаграм-профиле.

Фото Сауле КУАНБЕК