«Нужно еще раз оценить целесообразность» — аким Костаная о жалобах на дорожную разметку
Галина КАТКОВА
Сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в акимате областного центра говорили о большом количестве обращений по поводу новой разметки. Их фиксирует Ikomek, они есть в социальных сетях, отражаются в публикациях СМИ. Акимат намерен отреагировать.
Фото из архива "НГ"
- В целом понятно то, что поясняет полиция: поворот влево исключить для безопасности, но надо все-таки посмотреть, насколько это целесообразно и на всех ли улицах нужно, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - люди вопросы поднимают постоянно. Я считаю, надо изучить ситуацию на дорогах еще раз.
Аким дал поручение специалистам отдела ЖКХ — чтобы вместе с полицейскими они проехали по городу и оценили ситуации на конкретных участках, на которые особенно активно жалуются костанайцы.
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