Сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в акимате областного центра говорили о большом количестве обращений по поводу новой разметки. Их фиксирует Ikomek, они есть в социальных сетях, отражаются в публикациях СМИ. Акимат намерен отреагировать.

Фото из архива "НГ"

- В целом понятно то, что поясняет полиция: поворот влево исключить для безопасности, но надо все-таки посмотреть, насколько это целесообразно и на всех ли улицах нужно, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - люди вопросы поднимают постоянно. Я считаю, надо изучить ситуацию на дорогах еще раз.

Аким дал поручение специалистам отдела ЖКХ — чтобы вместе с полицейскими они проехали по городу и оценили ситуации на конкретных участках, на которые особенно активно жалуются костанайцы.