В Казахстане 12 июня проходит день общенационального траура, передает Tengrinews.kz.

Соответствующий указ Касым-Жомарт Токаев подписал накануне, 11 июня.

"В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в области Абай объявить 12 июня 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в тексте документа.

В знак скорби по всей стране приспущены флаги, в том числе самый большой в стране. Начало спуска флага: 11-го июня в 23:59. Согласно законам РК, государственный флаг спущен наполовину длины флагштока.

Главный флаг страны находится на площади Государственных символов Республики Казахстан, на пересечении проспекта Кабанбай батыра и шоссе Коргалжын, на высоте 100 метров. Вес госсимвола 100 килограммов, площадь 450 квадратных метров. Впервые был поднят в 2009 году.

"В 00:00 13 июня флаг будет поднят на обычную высоту", - отметили в пресс-службе акимата района Нура в Астане.

Напомним, в результате масштабного лесного пожара в Абайской области, площадь которого составила 60 тысяч гектаров, погибли 14 сотрудников Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

Их имена:

Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы – инженер Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна – руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Губаев Алексей Григорьевич – мастер леса – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Начиненов Константин Сергеевич – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Нуржигитов Саят Нуржанович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Сидорин Виктор Александрович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Сидорин Александр Викторович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Фоминых Максим Владимирович – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Гражданкин Петр Александрович – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Пузырев Сергей Николаевич – лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Дарибаев Александр Викторович – тракторист-машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Ганьшин Даниил Евгеньевич – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Пузырев Николай Иванович – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы – водитель Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, погибшие посмертно награждены орденом "Құрмет".

9 июня 2023 года по факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по части 2 статьи 292 УК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.