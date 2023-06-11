Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким работников лесного хозяйства, погибших в результате масштабного пожара в природном резервате "Семей орманы" в Абайской области, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Я специально приехал, чтобы выразить вам свои соболезнования. Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты.

Я поручил Правительству оказать вам всемерную поддержку, будь это финансовая или какая-либо другая помощь. Если есть обращения к Правительству и лично ко мне, говорите, высказывайте свои просьбы, обращения. Все они, естественно, мы удовлетворим.

Конечно, к сожалению, погибших не вернуть, но жизнь продолжается. Но одно я хочу сказать точно, те, кто виноват в этой трагедии будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Этот понедельник я объявляю Днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших.

Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь это правоохранительные органы или министерства. Сейчас я проведу совещание, и мы безусловно извлечем из этого опыт", - сказал Глава государства.

Фото Tengrinews / Турар Казангапов

Фото: "Акорда"

Напомним, в результате масштабного лесного пожара в Абайской области, площадь которого составила 60 тысяч гектаров, погибли 14 сотрудников Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы". По данным на утро 11 июня, ликвидация пожара продолжается на пяти участках.