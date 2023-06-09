Депутаты Костанайского областного маслихата поддержали предложение акима области Кумара АКСАКАЛОВА о субсидировании процентной ставки по кредитам на развитие бизнес-проектов в южных регионах. По итогам корректировки областного бюджета на эти цели выделили 500 млн тенге. Еще 1 млрд тенге финансирует АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Фото Сауле КУАНБЕК

- Это очень важный проект для развития южных регионов, - обратился Аксакалов к депутатам. – Мы договорились с "Даму" совместно выделить 1,5 млрд тенге в отношении один к двум. Кредиты под 1% - для конечного заемщика, 6% будут компенсированы государством.

Свою инициативу Кумар Иргибаевич уже презентовал сельхозпроизводителям в первые дни июня - в ходе рабочего визита в южные районы.

- С животноводством у нас, откровенно говоря, дело швах. Никто не занимается, нам нужно исправить эту ситуацию! - обозначил акценты Аксакалов.

«Кредиты под 1%» впервые реализуют в Костанайской области. Кумар Аксакалов рассматривает этот проект, как эксперимент, на который возлагает большие надежды.

- Если пойдет нормально я буду вносить на сессию сэкономленные средства, - продолжил аким области. - Если каждый район получит по 1 млрд тенге , а минимальная стоимость проекта должна быть 100 млн тенге, то существенное поголовье появится на юге. Помимо рабочих мест, мы в целом решим вопросы продовольственной безопасности не только области, но и республики.

Проект реализуется в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. По его условиям из госказны будут субсидировать процентные ставки по кредитам субъектов МСБ. Конечная ставка вознаграждения для предпринимателя составит от 1% до 8,5 % годовых. В случае недостатка залогового обеспечения фонд «Даму» готов предоставить гарантии в размере до 85% от суммы займа. Предусмотрены и кредитные каникулы.

Как эти условия впишутся в региональный аспект, отпределят в течение месяца. А уже к концу июля, пообещал аким области, местные предприниматели смогут оформить первые кредиты под 1%.