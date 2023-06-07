Прокомментировать ситуацию со стеснёнными условиями качарских врачей корреспондент "НГ" попросил акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА во время его визита на АО "Качары руда".

Фото из архива "НГ"

- Больница использует здание бывшего детсада с узкими коридорами. При этом здесь есть здание для поликлиники, но в нем расположили отдел полиции, акимат и ЦОН. Местные жители давно просят вернуть больницу в поликлинику, может ли акимат области этому посодействовать? - спросил корреспондент "НГ".

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Давайте посмотрим, пройдем ногами, если это возможно, почему бы и нет, - ответил Аксакалов.

По словам акима Рудного Виктора ИОНЕНКО, переселение возможно, если это поддержит аким области.

- Этот вопрос уже неоднократно поднимался, - отметил Ионенко. – Действительно, больница размещается в здании детского сада. Мы выезжали, смотрели. Вопрос только в одном. Кумар Иргибаевич, если вы поддержите, мы готовы расселить все службы из здания поликлиники. И его капитально отремонтировать. Порядок цифр будет около 400-500 млн тенге.

Фото из архива "НГ"

О проблемах качарской больницы "НГ" писала в декабре 2021 года. Местный активист Владимир Шевченко даже пытался судиться с бывшим акимом области Архимедом Мухамбетовым.

- Мы планировали с больницей и медцентром "Евразия" сделать условия для приема пациентов, - добавил гендиректор АО "Качары руда" Нурлан САРИНЖИПОВ. - К сожалению, такой альянс не получился. Поэтому на территории медпункта нашего предприятия мы открыли несколько кабинетов, которые пока принимают только наших работников.