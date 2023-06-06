Еще в двух районах Костаная отключат электроэнергию на этой неделе
6 июня 2023, 09:25 | ЖКХ
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 6 по 9 июня в связи с работами на высоковольтных линиях планируется отключение электроэнергии в двух районах областного центра.
Напомним, ранее ТОО сообщало план до конца недели. Согласно ему до 6 и 7 июня отключения планируются еще в двух районах.
Помимо этого с 6 по 9 июня работы пройдут в следующих районах:
ТП-560 (работы на ВЛ)
с 6 по 9 июня с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Чернышевского 103-111, 109/1,
- ул. Лесная 10-20,
- ул. Ленинградская 54-70,58/1-58/10,
- ул. Западная 3-26,
- ул. Плеханова 69-110, 98/3-98/11.
ТП-98 (работы на ВЛ )
с 7 по 9 июня с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Плеханова 37-53,
- ул. Рудненская 39-82, 39/2-39/12, 41/1-41/11.
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