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Еще в двух районах Костаная отключат электроэнергию на этой неделе

6 июня 2023, 09:25 |  ЖКХ

Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».  С  6 по 9 июня в связи с работами на высоковольтных линиях планируется отключение электроэнергии в двух районах областного центра.

 

Напомним, ранее ТОО сообщало план до конца недели. Согласно ему до 6 и 7 июня отключения планируются еще в двух районах.

Помимо этого с 6 по 9 июня работы пройдут в следующих районах:

ТП-560 (работы на ВЛ)

с 6 по 9 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Чернышевского 103-111, 109/1,
  • ул. Лесная 10-20,
  • ул. Ленинградская 54-70,58/1-58/10,
  • ул. Западная 3-26,
  • ул. Плеханова 69-110, 98/3-98/11.

ТП-98 (работы на ВЛ )

с 7 по 9 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 37-53,
  • ул. Рудненская 39-82, 39/2-39/12, 41/1-41/11.