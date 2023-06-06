Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 6 по 9 июня в связи с работами на высоковольтных линиях планируется отключение электроэнергии в двух районах областного центра.

Напомним, ранее ТОО сообщало план до конца недели. Согласно ему до 6 и 7 июня отключения планируются еще в двух районах.

Помимо этого с 6 по 9 июня работы пройдут в следующих районах:

ТП-560 (работы на ВЛ)

с 6 по 9 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Чернышевского 103-111, 109/1,

ул. Лесная 10-20,

ул. Ленинградская 54-70,58/1-58/10,

ул. Западная 3-26,

ул. Плеханова 69-110, 98/3-98/11.

ТП-98 (работы на ВЛ )

с 7 по 9 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор: