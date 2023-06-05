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В каких районах будут отключать свет на этой неделе в Костанае

5 июня 2023, 10:31 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 5 по 9 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанцияхи высоковольтных линиях пройдут в четырех районах областного центра.

 

Фото pixabay.com

В связи с работами отключение планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-122 (работы на ПС)

5 июня с 10:00 до 18:00

  • детский сад «Белоснежка» по ул. 1 Челябинская 6,
  • ТОО «ДК Жук Агро»,
  • магазин «Росзапчасти»,
  • ТОО «Цвет-сервис»,
  • АЗС «Трудовая», «Гелиос»,
  •  гаражи «Авиатор», «Пилот», «Рубин».

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 43в, 43б, 45.

Частный сектор:

  • ул. Челябинская 1-20.

(работы на ВЛ)

5 июня с 09:00 до 13:00

  • ТОО «Калкан»,
  • ИП Шайкенова,
  • детский сад по ул. Шаяхметова 171 а,
  • ТОО «Даниель»,
  • ТС-Компания,
  • ТОО «ТБМ-Казахстан».

ТП-541 (работы на ПС)

6 июня с 10:00 до 18:00

  • магазин «Автомаг»,
  • «Нарадус»,
  • «Георгий».

Спальный сектор:

  • ул. Сералина 42.

Светофор:

  • ул. Чернышевского – ул. Баймагамбетова.

КТП-46 (работы на ПС)

7 июня с 10:00 до 18:00

  • ТД «Отау-Сауда»,
  • магазины «Пента»,
  • «Компьютрон»,
  • «Умелец»,
  • ИП Лазарук,
  • детский сад по ул. Байтурсынова 95/2.

Спальный сектор:

  • ул. Победы 93/2.

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 180-231, 184/1-184/14,
  • ул. Победы 102-141,
  • ул. Амангельды 112-120,
  • ул. Козыбаева 122а-149, у
  • л. Шевченко 126-178, 122/1-122/16.

Светофор:

  • ул.Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик,
  • ул.Баймагамбетова – пл. Победы,
  • ул.Баймагамбетова – ул. Пушкина

 