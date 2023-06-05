В каких районах будут отключать свет на этой неделе в Костанае
5 июня 2023, 10:31 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 5 по 9 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанцияхи высоковольтных линиях пройдут в четырех районах областного центра.
Фото pixabay.com
В связи с работами отключение планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-122 (работы на ПС)
5 июня с 10:00 до 18:00
- детский сад «Белоснежка» по ул. 1 Челябинская 6,
- ТОО «ДК Жук Агро»,
- магазин «Росзапчасти»,
- ТОО «Цвет-сервис»,
- АЗС «Трудовая», «Гелиос»,
- гаражи «Авиатор», «Пилот», «Рубин».
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 43в, 43б, 45.
Частный сектор:
- ул. Челябинская 1-20.
(работы на ВЛ)
5 июня с 09:00 до 13:00
- ТОО «Калкан»,
- ИП Шайкенова,
- детский сад по ул. Шаяхметова 171 а,
- ТОО «Даниель»,
- ТС-Компания,
- ТОО «ТБМ-Казахстан».
ТП-541 (работы на ПС)
6 июня с 10:00 до 18:00
- магазин «Автомаг»,
- «Нарадус»,
- «Георгий».
Спальный сектор:
- ул. Сералина 42.
Светофор:
- ул. Чернышевского – ул. Баймагамбетова.
КТП-46 (работы на ПС)
7 июня с 10:00 до 18:00
- ТД «Отау-Сауда»,
- магазины «Пента»,
- «Компьютрон»,
- «Умелец»,
- ИП Лазарук,
- детский сад по ул. Байтурсынова 95/2.
Спальный сектор:
- ул. Победы 93/2.
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 180-231, 184/1-184/14,
- ул. Победы 102-141,
- ул. Амангельды 112-120,
- ул. Козыбаева 122а-149, у
- л. Шевченко 126-178, 122/1-122/16.
Светофор:
- ул.Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик,
- ул.Баймагамбетова – пл. Победы,
- ул.Баймагамбетова – ул. Пушкина
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