План работ Костанайской Горэлектросети с 5 по 9 июня сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанцияхи высоковольтных линиях пройдут в четырех районах областного центра.

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В связи с работами отключение планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-122 (работы на ПС)

5 июня с 10:00 до 18:00

детский сад «Белоснежка» по ул. 1 Челябинская 6,

ТОО «ДК Жук Агро»,

магазин «Росзапчасти»,

ТОО «Цвет-сервис»,

АЗС «Трудовая», «Гелиос»,

гаражи «Авиатор», «Пилот», «Рубин».

Спальный сектор:

ул. Карбышева 43в, 43б, 45.

Частный сектор:

ул. Челябинская 1-20.

(работы на ВЛ)

5 июня с 09:00 до 13:00

ТОО «Калкан»,

ИП Шайкенова,

детский сад по ул. Шаяхметова 171 а,

ТОО «Даниель»,

ТС-Компания,

ТОО «ТБМ-Казахстан».

ТП-541 (работы на ПС)

6 июня с 10:00 до 18:00

магазин «Автомаг»,

«Нарадус»,

«Георгий».

Спальный сектор:

ул. Сералина 42.

Светофор:

ул. Чернышевского – ул. Баймагамбетова.

КТП-46 (работы на ПС)

7 июня с 10:00 до 18:00

ТД «Отау-Сауда»,

магазины «Пента»,

«Компьютрон»,

«Умелец»,

ИП Лазарук,

детский сад по ул. Байтурсынова 95/2.

Спальный сектор:

ул. Победы 93/2.

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова 180-231, 184/1-184/14,

ул. Победы 102-141,

ул. Амангельды 112-120,

ул. Козыбаева 122а-149, у

л. Шевченко 126-178, 122/1-122/16.

Светофор: