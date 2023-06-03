Юбилей театра "Петрушка" праздновали вечером 2 июня. В этом году ему исполнилось 45 лет. Отпраздновать решили широко и собрали верных зрителей и актеров в большом зале русского драматического театра.

- В нашем театре очень большой состав актеров, к примеру, в новогодних спектаклях участвуют до 100 человек и чтобы никого не обидеть, мы даже делаем по несколько составов, - рассказала "НГ" режиссер и идейный вдохновитель "Петрушки" Нина ХАБИБУЛЛИНА. - У нас даже учителя играют на сцене. Это уже 4 наш большой юбилей. И для наших ребят очень важно выступить на такой большой сцене, за что спасибо областному театру. Этот год у нас прошел очень бурно. К юбилейному концерту мы начали готовиться еще до Нового года. Много репетировали, пригласили наших выпускников.

Изначально театр Нины Дмитриевны был кукольным, отсюда и название как у первой куклы, которую режиссер сделала своими руками, - Петрушка. Куклы и сейчас никуда не ушли из спектаклей театра Хабибуллиной. Сейчас театр расположился в гимназии им. Горького. Ее ученики и составляют основу труппы. У "Петрушки" свои традиции. Например, приветствовать первоклассников и провожать выпускников, показывая им свои спектакли.

В юбилей принято дарить подарки. Городской отдел образования вручил театру сертификат на 500 000 тенге. Зрителям же подарили отрывки из спектаклей "Петрушки". Начали с классики - отрывка "Ревизора" Николая Гоголя. На сцене - Карина ХАБИБУЛЛИНА и Евгений СЕК.

- Нина Дмитриевна моя бабушка, она меня с детства приобщала к творчеству, и уже с садика я начала выступать, - рассказывает Карина. - В четвертом классе мы ездили в европейский тур с "Ромео и Джульеттой", тогда это было очень классно. Из "Петрушки" я выпустилась два года назад и теперь учусь в университете. Актерская игра мне помогает и в жизни, особенно в отношениях. Марью Антоновну я на юбилее играю впервые, это была мечта моей бабушки.

- Я выпустился из гимназии им. Горького в 2012 году, а пару месяцев назад мне позвонила Нина Дмитриевна и пригласила сыграть роль, - добавляет Евгений. - Театр научил меня быть раскрепощенным, это хорошая школа жизни.

В "Петрушке" наряду со школьниками на сцене играют и педагоги. Учитель физкультуры гимназии им. Горького Екатерина БЕДЕНКО в детстве ходила в театральный кружок, потом хобби отошло на второй план, а этой зимой Нина Хабибуллина вновь пригласила педагога выступить на сцене. Инсценировку Сухоцкой "Свидание" она сыграла в паре с учеником 11 класса Никитой ЛЕВЧЕНКО.

- Никита у нас спортсмен, для меня отрада такой ученик, - говорит Беденко.

- У нас был урок театра в 4-м классе, мне предлагали играть в спектакле, но я тогда из-за своего поведения плохо отыграл, - добавляет Левченко. - Я какое-то время не ходил в театр. Потом Нина Дмитриевна наблюдала за мной в школе и, когда поняла, что я стал старше и умнее, снова позвала на сцену. В театре мне нравится, текст легко запоминается на репетициях. А еще мы можем импровизировать на сцене.

Нина Хабибуллина всегда умела находить таланты. Виталий ОДИНЕЦ сегодня профессиональный актер русского драматического театра. А с Ниной Дмитриевной он познакомился, когда учился в 7 классе школы №2, еще до создания "Петрушки".

- Она пригласила меня сыграть Емелю в "Емелином счастье", - вспоминает Одинец. - Тогда мы играли во Дворце культуры. Спектакль прошел на "Ура!" и, если я не ошибаюсь, это была ее дипломная работа. Потом она даже не удивилась, когда увидела меня на сцене русского театра. Сказала мне: "Я знала, а где тебя еще искать... Только здесь!".

Театр "Петрушка" не раз становился лауреатом республиканских и международных конкурсов. За 45 лет он не только помог воспитанникам раскрыть свой талант, но и смог сохранить преданного зрителя. 45-летний "Юбилей" театр встречает вместе с полным залом. Желаем, чтобы ролей и премьер было только больше.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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