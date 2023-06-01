Обе компании оштрафовали. Общая сумма наказания едва превысила 600 тыс. тенге. Но кто из двух предприятий стал причиной едкого запаха или чья вина больше, в департаменте экологии не сообщили.

Результаты проверок в отношении ТОО "Костанай Агро" и полигона ТБО "Северный", принадлежащего ТОО "Тазалык-2012" департамент опубликовал сегодня, 1 июня. Обе проверки внеплановые и стали возможны лишь благодаря заявлению от жителей микрорайона Алтын Арман.

В ходе проверки мясного цеха экологи выяснили, что причиной дыма с их стороны стала поломка инсинератора для сжигания отходов животного происхождения. Во время проверки он уже не работал - был на ремонте. Экологическое разрешение на инсинератор у предприятия есть, но тогда в системе очистки газов крематора сломался электродвигатель дымососа.

- Ввиду чего газы при сжигании отходов стали вырываться наружу через загрузочные двери крематора. В этой связи, на предприятии система для очистки газов "Циклон" не обеспечивала должную очистку и обезвреживание газов при эксплуатации крематора, - сообщили экологи.

Таким образом, "Костанай Агро Продукт" нарушил п. 2 статьи 106 Экологического Кодекса РК, где «оператор, получивший экологическое разрешение, обязан соблюдать условия такого экологического разрешения и несет ответственность за их несоблюдение». ТОО оштрафовали на сумму 258 750 тг и выдали предписание об устранении нарушений.

Полигон ТБО "Тазалык-2012" экологи также проверили. Во время выезда департамент обнаружил задымление и едкий запах дыма из-за горящих отходов. За нарушение экологических требований об охране атмосферного воздуха при авариях ТОО оштрафовали по двум статьям на общую сумму 345 000 тг. Кроме того, "Тазалык-2012" выдано предписание о разработке плана природоохранных мероприятий по исключению возгораний на полигоне.

Напомним, густой смог был над Костанаем появился ночью 21 мая. Тогда же жители мкрн. Алтын Арман сняли огонь и дым из инсинератора. Сначала прокуратура отказала департаменту экологии в проверке ТОО "Костанай Агро Продукт". И сделать это экологии смогли лишь после заявления местных жителей.