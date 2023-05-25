На протяжении трех дней с 21 мая в вечернее и ночное время половина Костаная - в густом смоге. Дышать на улице невозможно, дым режет горло и раздражает глаза. Едкий неприятный запах заставляет людей закрывать окна в своих домах.

Жители мкрн Алтын Арман, Юбилейное, Береке требуют у власти срочно решить проблему смога и спаецифического запаха гари, что накрывают Костанай еждневно после 22:00 с 23 мая 2023 г.



Во вторник, 23 мая, аким области Кумар АКСАКАЛОВ на вопрос корреспондента «НГ» ответил:

- Я информирован о том, что выезжали экологи на место, где идет сжигание останков животных, на предмет нарушения экологического законодательства. Жду результатов, чтобы принять соответствующее решение.

Департамент экологии на основании обращения жительницы микрорайона Алтын Арман намерен проверить деятельность двух предприятий: ТОО «Костанай Агро Продукт» и ТОО «Тазалык-2012». Впрочем, во вторник вечером корреспондент «НГ» выяснила, что к настоящему смогу и зловонию эти предприятия непричастны.

Костанайцев травят?

Вечером 23 мая жители микрорайонов Алтын Арман, Юбилейный, Береке инициировали встречу, где выразили возмущение нерасторопностью чиновников. Пригласили представителей всех уполномоченных органов, кто смог бы ответить на вопросы о смоге и вони.

Горожане уверены, что запах идет со стороны федоровской трассы. В той стороне располагается ТОО «Костанай Агро Продукт», на его территории ведется утилизация костей животных в инсинераторе. Судя по распространившемуся в соцсети видео, технология не была соблюдена. Возможно, это и стало причиной едкого запаха.

Но власти запустили 23 мая новую инфоверсию: возможная причина запаха и смога - пожар на полигоне ТБО «Северный». Однако не уточнили, что возгорание здесь случилось... еще 4 мая.

Директор ТОО «Тазалык-2012» Александр КУШНИР также пообщался с жителями микрорайонов. Он объяснил, что пожар пришел со стороны лесопосадок. Верхний слой отходов тогда прогорел, пожар ликвидировали своими силами в тот же день. Все это время и еще неделю работники предприятия засыпают каждый сантиметр полигона землей, дабы исключить образовавшийся процесс тления.

В департаменте экологии начали процедуру проверки, основанием стало обращение жительницы микрорайона Алтын Арман от 23 мая. К сожалению, публикации в СМИ и многочисленные комментарии с жалобами, а также видимый невооруженным глазом (точнее, режущий его) густой смог оказались недостаточными основаниями для уполномоченных госорганов, чтобы провести проверку. Но, так или иначе, проверке быть! Плюс ко всему собравшиеся жители трех микрорайонов написали коллективное обращение.

С вечера 23 мая и до утра 24 мая Центр санитарной эпидемиологической экспертизы провел анализ качества атмосферного воздуха в Костанае. Замеры делали каждые 6 часов начиная с 19.00. С результатами обещали ознакомить к концу этой недели.

…кости

С 20 мая инсинератор ТОО «Костанай Агро Продукт» не работает из-за ремонта - об этом на собрании сообщил руководитель городского управления санэпидконтроля Алмат БАЙКЕНОВ.

- Сломался или забился циклон в печи, в котором утилизируются отходы убойного пункта, поэтому огонь вышел наружу, - пояснил он. - В тот же день огонь был потушен. В данный момент проводятся ремонтные работы. Печь не функционирует.

Кстати, тем же числом датируется то самое видео, где видно, что в печи разгорелось большое пламя и над ним черный клуб дыма. Очевидно, что в работе инсинератора что-то идет не так. Но работа шла...

Днем 23 мая корреспондент «НГ» побывала на месте расположения этой печи. Запах свежий - в том смысле, что еще не рассеялся, а вообще, очень едкий... На земле - растекшаяся вода. Видно, что недавно здесь тушили огонь...

…тление ТБО

Корреспондент «НГ» во вторник днем посетила полигон ТБО по федоровской трассе. Резкого запаха нет, наблюдается дымок на небольшом участке - тлеет мусор, круглосуточно.

4 мая огонь пришел из степи - со стороны бывшего химзавода. В тот день был сильный ветер, пламя охватило территорию полигона, все 11 га. Верхняя поверхность сгорела сразу. Пожар ликвидировали в тот же день.

По словам Александра Кушнира, на появившемся в Сети видео о том, что якобы горит полигон, вовсе не пожар, а зарево. В качестве примера привел технологию приготовления шашлыка, когда угольки прогорают, но как только они соприкоснутся с влагой, начинается дым. Так и на полигоне: в нижних его слоях отходы сырые, там идет процесс брожения.

- Задымление идет в радиусе 50 м, - продолжил Кушнир. - Мусор же сгорел 20 дней назад. Все, что можно было, прогорело, поэтому запаха не может быть. Вчера на видео вы видели зарево, а не огонь. Я не могу зайти и сразу все засыпать. Что там внизу происходит, я не знаю. Там может выгореть яма. Если мой работник стихийно начнет засыпать грунтом, то в любой момент он может уйти вниз. Я не могу так рисковать. Поэтому засыпаем планомерно...

С момента пожара и по сей день грунтом придавили уже 8 га, осталось 3 га. Нужно 5-7 дней, чтобы завершить этот вид работы.

…все-таки кости

23 мая, после 21.00, корреспондент «НГ» получила несколько сообщений от жителей микрорайона Алтын Арман о том, что смог и едкий запах снова накрывают их дома. В 22.00 мы прибыли на территорию ТОО «Костанай Агро Продукт». Как и утверждал руководитель городского управления санэпидконтроля, сейчас печь не функционирует.





По дороге корреспондент отметила, что смог идет с западной части города - со стороны промышленной зоны.

Следующий пункт, исходя из версии госорганов, - это полигон ТБО. В двух километрах от него видна пелена белого дыма вдоль линии горизонта. Прибыв к полигону, корреспондент отметила, что запаха и дыма здесь нет. Однако в нескольких десятках метров обнаружила цех, где установлена печь, из которой шел черный дым.

Ранее на собрании Александр Кушнир сообщил: работники полигона наблюдают, как в течение нескольких дней с 21.00 на территории цеха по утилизации медикаментов начинает работать печь, откуда интенсивно идет черный дым.

Цех по утилизации медпрепаратор и оборудования



Сложно утверждать, что именно этот объект является источником зловония. Вечером в его округе резкого запаха нет, как и нет задымленности. Направление ветра в тот вечер было в сторону указанных выше микрорайонов, черный дым рассеивался в воздухе. Корреспондент «НГ» сделала попытку пообщаться с работниками этого цеха, но мужчина отправил к своему руководству. После попытки получить контакты, последовала тишина, которую прервал скрип закрывающейся двери сторожки.

За забором цеха мы обнаружили упаковку от шприца и инструкцию, удалось прочесть слово «гербициды»...

Тем временем белый дым в стороне городских микрорайонов становился все гуще, за городом очень хорошо видна линия смога.

Корреспондент «НГ» продолжила свои поиски. По дороге вдоль промышленной зоны виднелся ангар, возле которого - белое густое облако дыма. Объект огорожен высоким забором, на нем табличка «Зона таможенного контроля». Запах в окрестности специфический, схожий с тем, чем вынуждены дышать уже несколько вечеров подряд костанайцы.

Сделав несколько кадров, корреспондент направилась к главному входу. Там установлена стела с логотипом компании - мясокомбинат Beef Export Group.

На предприятии «НГ» заявили, что мясоперерабатывающий завод - это практически безотходное производство. Завод предоставил видео с объяснением технологического процесса утилизации - печь-инсинератор «Веста+», по их словам, «работает по всем стандартам, соответствует проектно-сметной документации и утверждена экспертизой». Предназначена она для сжигания горючих биоорганических отходов с целью превращения их в стерильную золу (пепел).

Территория мясокомбината Beef Export Group. У ангара установлено устройство, откуда шел белый густой дым. В окрестностях и на территории предприятия - специфический запах, схожий с тем, что в городе / скрин с видео Instagram-профиля компании

- На территории комбината печь функционирует на протяжении двух лет в постоянном режиме без выброса едкого дыма и посторонних запахов, - заверил технолог Бакытжан ЖУМИН. - Технологический процесс предусматривает первичную камеру сжигания с температурой 850 градусов по Цельсию и вторичную камеру с температурой 1 200 градусов, где происходит процесс досжигания частиц. Это исключает возможность загрязнения атмосферы и появления едких выбросов, в том числе и запахов. На предприятии установлено новейшее оборудование, соответствующее всем нормам и стандартам РК, в том числе и экологическим.

Представители Beef Export Group пригласили нас на экскурсию. «НГ» намерена воспользоваться этим приглашением.

Ну и ждем ответа госорганов на вопрос, который беспокоит тысячи костанайцев: так что же отравляет нам воздух?