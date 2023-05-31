Запуск водовода, соединяющего село Заречное и Костанай, состоялся вчера, 30 мая. Местные жители, а также абоненты г. Тобыл с нетерпением ждали этого события, так как запуск нового водовода сулил им бесперебойную подачу воды. Однако, 31 мая ограничения в подаче воды все ещё сохраняются.

- На сегодняшний день давление небольшое, так как не запущена повысительная насосная станция. Она увеличивает давление для забора воды из города Костанай, - сообщили в пресс-службе акимата Костанайского района. - В настоящее время для её запуска задействованы сотрудники подрядной организации и Затобольской ТЭК. Уже подключено электроснабжение. После подключения в субботу повысительной насосной станции давление по забору воды с города Костанай возрастёт и снимется вопрос ограничения водоснабжения в селе Заречное. В настоящее время резервуары насосной станции села Заречное заполняются из города Костанай и со скважин города Тобыл.

Как отметили в акимате, после сообщения о запуске нового водопровода резко увеличился забор воды населением.

- В сложившейся ситуации просим население не заполнять огромные емкости и временно экономно относиться к потреблению воды. Просим проявить терпение и понимание, - дополнили в пресс-службе.