Предприниматели с костанайского оптового рынка написали в «НГ», что их не устраивает качество сотовой связи на месте работы. Есть немало зон, где нельзя расплатиться по QR-коду, использовать POS-терминалы, WhatsApр, даже звонить по сотовому телефону. Редакция обратилась за консультацией в РГУ «Межрегиональная инспекция связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по Костанайской, Северо-Казахстанской областям».

Есть помехи

Для начала наш нештатный корреспондент Диас СУЛЕЙМЕН съездил на Складскую, пообщался с продавцами, на себе испытал погрешности связи. Жалобы подтвердились. Мы направили в инспекцию запрос о том, что можно и нужно делать в данной ситуации, получили и дополнительные разъяснения. При этом выяснилось, что туда направляют жалобы, наряду с хозяевами бутиков, и операторы сотовой связи. Предмет обращений фактически один и тот же.

В торговых объектах самого большого в Костанае оптового рынка установлено множество репитеров / Фото Ксении РЕБИК

Продавцы заявляют, что «нет Интернета». А операторы, в свою очередь, жалуются на помехи, говоря языком специалистов, на «интерференцию на базовые станции сотовой связи», что негативно воздействует на качество сигнала сотовой связи. Сейчас на Складской услуги ее стандартов 2G, 3G, 4G оказывают ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (торговая марка Теле2, Алтел), ТОО «КаР-Тел» (торговая марка Beeline), АО «Кселл» (торговая марка Кселл, Актив).

В ответ на обращения операторов связи сотрудники Костанайского отделения СЭСРМ ДТМ РГП «Государственная радиочастотная служба» проводят мероприятия по выявлению источника радиопомех.

«На основании обращения оператора сотовой связи АО «Кселл» об интерференции циклического характера от неизвестного источника, отрицательно влияющего на работу базовой станции на территории рынка, 17-18 февраля 2023 года проведены мероприятия по выявлению источника радиопомех в диапазоне частот заявителя по адресу Костанайская область, город Костанай, улица Складская... - говорится в ответе на недавний запрос «НГ», - в зоне обслуживания 3 секторов базовой станции зафиксирован широкополосный сигнал, оказывающий негативное влияние на работу станции. Поиск источника интерференции осуществлялся при включенных и отключенных секторах базовой станции. В результате выявлены репитеры (ретрансляторы сотового сигнала), которые создают помехи... Репитеры установлены по адресам... Предпринимателям направлены рекомендации по устранению помех на частоты оператора».

Сравнительно недавно, 5 мая 2023 года, уже по обращению ТОО «КаР-Тел» о помехах на базовые станции сотовой связи в районе рынка «Емшан» и торговых площадей на улице Складской, в границах улиц Рабочей и Бородина, проведены мероприятия по выявлению источника радиопомех. С помощью контрольно-измерительной аппаратуры и средств радиотехнического контроля также были зафиксированы широкополосные радиоизлучения. «В ходе поисково-пеленгационных мероприятий установлено, что источниками помех, являются радиоэлектронные средства - репитеры в количестве 15 единиц, расположенные по адресам... - написано в ответе на запрос «НГ». - Предприниматели оптового рынка активно пользуются репитерами, которые негативно влияют на качество сигнала сотовой связи базовой станции, репитер блокирует сигнал связи для других пользователей, создает помехи на оборудование оператора. Улучшение качества связи в помещении одного пользователя после установки репитера приводит к значительному ухудшению сигнала сотовой связи для других пользователей».

Эпидемия усиления

Репитеры, по словам руководителя межрегиональной инспекции связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по Костанайской, Северо-Казахстанской областям Валентины БЕРЛЕТ, - это проблема, конечно, не одной Складской. Ретрансляторы устанавливают массово повсюду: в центре Костаная, на дачах, в сельской глубинке. Все желают усилить сигнал базовой станции своего оператора лично для себя, но результат в подавляющем большинстве случаев ожиданий не оправдывает.

- Мы вместе с управлением информатизации акимата Костанайской области, операторами сотовой связи, депутатами выезжали в районы области, откуда было много жалоб, несмотря на наличие базовых станций сотовой связи в населенных пунктах, - рассказывает Валентина Берлет, - показательно убеждали людей, что при отключении электроэнергии на несколько минут (активные репитеры работают от сети), появлялась связь, мобильный Интернет. Как правило, только отключились репитеры, у собравшихся защелкали телефоны - появился Интернет, грузится YouTube, пошли сообщения какие-то. При этом репитеры покупают даже те, у кого базовая станция сотовой связи в ста метрах от дома. Подходишь к такому дому, а около него вакуум буквально: репитер глушит все вокруг, не дает нормально пользоваться сотовой связью соседям. В одном из сел выяснилось, что на полевом стане крестьянского хозяйства, неподалеку от населенного пункта, установлен мощный ретранслятор, направленный на базовую станцию. И все односельчане это ощущают.

Обратитесь к оператору

Мы все-таки исходили из того, что ретрансляторы люди покупают не от хорошей жизни. И нужен ответ на вопрос, как правильно поступать в ситуациях, когда реально требуется улучшить качество сигнала.

- Что мы бы хотели донести до населения? Надо понимать, что для распространения сотового сигнала от антенн важно, какое препятствие находится на его пути, - пояснила руководитель инспекции, - показатели качества услуг связи, в том числе скорость загрузки, может ухудшаться внутри зданий из-за затухания радиоволн при прохождении через стены и металлические конструкции. В подвале, металлическом ангаре, в магазине, построенном из бетонных блоков с арматурой или каких-то иных современных материалов, то есть вообще в помещениях от мобильной сотовой связи нельзя ждать безупречного качества. Что касается желания абонентов усилить сигнал своего оператора, то рекомендую для начала прочесть публичный договор с оператором связи. Он заключается посредством подписания регистрационной формы, в электронном формате через сайт оператора или путем отправки короткого текстового сообщения. У нас это практически никто не делает. А там много важного для пользователя услугами сотовой связи. ТОО «Кар-Тел» в своем договоре, например, указывает, что «Абоненту запрещается препятствовать другим абонентам пользоваться услугами оператора». Что все-таки делать, если услуга не устраивает? Обязательно обратиться к оператору, вместе обсудить ситуацию и найти техническое решение. Возможно, в вашем районе базовую станцию поставят или предложат другой вариант. В любом случае та же установка репитера требует согласования с оператором, причем письменного. Это пункт 103, главы 6 действующих правил присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения. Даю здесь ссылку на приказ и. о. министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 34, которыми они утверждены.

Чтобы проверить качество сотовой связи на территории рынка, можно было бы по согласованию с торгующими на короткое время отключить там электроэнергию. И при неработающих репитерах произвести измерения технических параметров качества услуг сотовой связи. Возможно на площадке региональной палаты предпринимателей Костанайской области совместно с предпринимателями и операторами сотовой связи встретиться и найти пути выхода из создавшейся ситуации.