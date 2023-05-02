Предприниматели, торгующие на рынке по ул. Складской в Костанае, жалуются на проблемы с мобильной связью и доступом к Интернету. Во-первых, это вредит клиентам - плохая связь не позволяет расплатиться. Во-вторых, бьёт по малому бизнесу.

- Они не могут расплатиться безналично, например, через Kaspi QR, потому что интернет не работает. Далеко не все берут с собой наличку! - говорит хозяйка магазина «Инкар&Айзара» Айнура БУЛУГЕНОВА. - Не сумев расплатиться, разворачиваются и уходят. В следующий раз они не придут в этот магазин - в их памяти он теперь связан с неудобствами и необходимостью искать наличность.

В-третьих, море казусов разбросано на пути коммуникации бизнеса с общественностью.

- Очень часто возникают ситуации, когда человек спрашивает нас в соцсетях, есть ли определённый товар сейчас. Видим сообщение мы, только когда уже закрываем магазин. Сеть начинает ловить, когда мы покидаем Складскую. И даже если товар ещё в наличии, уже слишком поздно, - рассказывает Айнура.

Не менее серьёзная история - с налоговой.

- Из-за этой проблемы количество безналичных операций резко уменьшилось. Это всё хорошо видно налоговой, которая сразу подозревает предпринимателей в сокрытии той прибыли, которую не видно по безналичным платежам, - поясняет Булугенова.



Предприниматели называют возможной причиной проблем со связью электростанцию, расположенную неподалёку.

Продавцы магазинов «Салем», «Корейские салаты» и продавцы других бутиков, пожелавшие остаться анонимными, тоже жалуются на плохую связь.

- Клиенты выходят и бегают по пятаку, ловят связь. Не нашли - развернулись, ушли. За что мы отдаём такие большие деньги на мобильный интернет, если он не работает? - возмущается продавец магазина «Рыбный мир».



- Когда мы работаем с людьми, мы на Интернет надеемся, - добавляет продавец магазина «Олжа» - Что мы делаем в таких ситуациях? Покидаем своё рабочее место и ловим Сеть! Это создаёт большие риски: любой желающий может спокойно зайти в бутик с оставленными без присмотра товарами. В чём причина проблем со связью? Может, нужно усилители какие-то ставить на Складской?

- Я оторвать платёжный терминал и с ним в руках выйти на улицу не могу. Как вы себе это представляете? Я, как кассир, не могу покидать своё рабочее место, - возмущается сотрудница магазина «Сластёна».

Торговец мясными продуктами Сергей отмечает низкую цифровую грамотность пожилого населения:

- Молодые ещё, может, как-то шустрят, а есть люди в годах, которые не могут расплатиться и остаются без покупок. Ни звонки, ни интернет недоступны. Деньги впустую тратим.

Крайне иронично было получить жалобу на плохой Интернет от продавца товаров для мобильной связи.

- Связь очень плохая. Из-за этого безналичная оплата всегда проходит с приключениями. Часто клиентам приходится ждать, пока Интернет можно будет поймать. А ожидание это очень большое, - рассказывает продавец-консультант Олег ИВАНОВ, окружённый СИМ-картами разных операторов и другими девайсами для мобильного интернета.



Встретившиеся нам по пути клиенты бутика BabyTime рассказали, что в магазине детских товаров такая же беда.

"НГ" отправила запрос в управление информатизации акимата Костанайской области с просьбюой прокомментировать ситуацию.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА