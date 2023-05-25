Больше ста ИП, занятых в сфере грузоперевозок, получили от службы государственных доходов уведомления о том, что они неправомерно пользуются специальным налоговым режимом. «Упрощенку» требуется сменить на общеустановленный. А исполнение уведомления предполагает доначисление и выплаты с 2020 года в соответствии со сроком давности. По расчетам предпринимателей, средняя сумма выходит около 20 млн тенге. 24 мая налоговики дали разъяснения по проблеме.

Предприниматели считают, что объяснять элементарное налоговики все-таки должны

Неделей раньше люди собирались в палате предпринимателей, которая активно подключилась к разрешению вопроса. На этот раз провели выездное заседание Совета по защите прав предпринимателей в управлении государственных доходов по Костанаю. В нем участвовали и специалисты областного департамента.

Предприниматели еще раз изложили основные претензии и предложения. Работали на «упрощенке» по несколько лет, никто из налоговиков раньше ни в какой форме о несоответствии спецрежима виду деятельности, например, по ОКЭД 52.29 (прочие сопроводительные услуги при перевозках) не извещал. Им позволили зарегистрироваться, и электронная программа при выборе режима тоже не выставила запрет, как это происходит в случае, например, с нотариусами, адвокатами.

Перейти на другой режим они не против, тем более что от уплаты обязательств на предыдущем тоже не уклонялись, но не согласны с неизбежным доначислением налогов и пеней. Утверждали, что из-за неподъемных сумм многим придется закрыться, а разве это цель для тех, кто должен способствовать наращиванию налогооблагаемой базы.

- Вместо того чтобы думать о расширении дела, мы уже две недели ходим по инстанциям, упускаем прибыль, - сказал ИП Аслан АЛЬЖАНОВ.

Позицию службы госдоходов первым обозначил руководитель управления камерального мониторинга ДГД по Костанайской области Шынкусхан ЕСМУХАНОВ. Для начала попросил поднять руки тех, кто уже получил извещения о доначисленных суммах и о том, кому уже были выставлены штрафы.

Шынкусхан Есмуханов говорил, что предприниматели выбор делают самостоятельно

- Сейчас в адрес предпринимателей, оказывающих транспортно-экспедиционныеуслуги, направлены лишь уведомления о неправомерном применении специального налогового режима, - сообщил Есмуханов.

В зале было 55 предпринимателей. Оказалось, что доначислений действительно нет. Но, по словам предпринимателя Никиты ГОРБАЧЕВА, который консультировался в налоговом управлении, ему сказали, что доплатить придется. А еще одна из ИП отметила, что это подразумевается автоматически: сдаешь декларацию, переходя на общий режим, тебе доначислят налоги.

Второй вопрос был о 20 млн тенге. Откуда взялась такая сумма? Выяснилось, что это средние расчеты самих предпринимателей, которые исчислили ее за три года как 10% с оборота. Ведь расходы они на «упрощенке» не считали, подтвердить их предпринимателям нечем.

Есмухамбетов ответил, что бухгалтерскую отчетность вести они действительно были не обязаны, а вот налоговый учет для них никто не отменял. Налоговые регистры составляются самими налогоплательщиками по установленной форме.

Полчаса спорили о том, должны были фискалы предупреждать ошибку в выборе режима или нет. Бизнес считает, что должны были. Налоговикам цитировали и Налоговый кодекс, и Предпринимательский, где есть статьи, обязывающие вести информационно-разъяснительную работу. Вторая сторона парировала претензии статистикой публикаций по вопросам налогообложения. Звучали также слова о том, что предпринимательство - это деятельность, включающая риски.

- Вид деятельности вы выбираете самостоятельно, налоговый режим тоже, вам в этом мы не вправе отказать, нет оснований, тем более что большинство из вас регистрируется электронно, - разъяснял спикер, - пример с адвокатами и нотариусами некорректен, они не являются субъектами предпринимательства, они, как физические лица, уведомляют налоговые органы о начале своей деятельности... Статьями 31-36 Налогового кодекса РК оговаривается, какие налоговые обязательства вы несете с момента регистрации как ИП. И в статье 36 конкретно говорится, что исполнение налогового обязательства осуществляется налогоплательщиком самостоятельно. Для чего это оговорено? Чтобы минимизировать какое-либо вмешательство в вашу предпринимательскую деятельность.

Одним словом, бескрайняя свобода совершить ошибку и ответить за нее по полной года через три.

Есмуханов также уточнил, что предпринимателей, которым сейчас направлены уведомления, - 112. Наемных работников у них всего 37, так что о тысяче семей, остающихся без доходов, речи нет.

Предприниматели с такой отстраненной позицией налоговиков были категорически не согласны. Хотели, чтобы их все-таки поняли не только по службе, но и по-человечески.

- Понятно, что вы не будете к каждому ходить с вашим кодексом, но вовремя разъяснить элементарные вещи можно же, - настаивал Альжанов.

Затянувшиеся прения, в конце концов, прервал заместитель руководителя департамента государственных доходов Сатжан УЗАКБАЕВ.

- Давайте так, если мы сейчас будем искать виноватых, разъяснили - не разъяснили, проблему не решим, - сказал он. - Я как понимаю, ваша основная проблема - это уплата налогов, пени. Это основной вопрос. Остальное - это уже оправдание неполного исполнения своих обязательств как нами, так и вами. Мы выставили уведомления. Вы согласны с тем, что они основаны на законе. Кто не согласен, можете не переходить на общеустановленный режим. Действуйте, как считаете нужным. Для тех, кто согласен, переходите, подавая декларацию. Как правило, все вы заявляете доходы до НДС - порядка 60 млн, чтоб на уплату НДС не встать. Так? Поэтому вы уже и посчитали, что у вас 10% за три года - это 18 млн тенге. Чтобы не было к оплате такой суммы, вам нужно затратную часть показать. Регистрами налоговыми, которые надо вам самим сформировать. То есть при сдаче декларации заявляете свой оборот, заявляете и свои расходы. Мы все понимаем, что вы не могли работать без расходов... В итоге не надо платить 10% с оборота... Нам регистры не надо показывать, мы этого не требуем. И мы говорим вам, что в данном случае по отношению к вам как к налогоплательщикам в связи с переходом с одного режима на другой ручной камеральный контроль заканчивается.

Фото Галины КАТКОВОЙ