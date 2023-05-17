Сегодня, 17 мая, об этом заявили те, кто занят в сфере грузоперевозок. Годами они абсолютно легально использовали «упрощенку», но недавно получили уведомления о необходимости перейти на общеустановленный налоговый режим и в связи с этим погасить долги за три года.

Суммы, говорят индивидуальные предприниматели, разорительные, до 20 млн тенге доходят. К тому же ИП считают, что предъявляют их органы госдоходов неправомерно. О ситуации рассказывали, собравшись в региональной палате предпринимателей Костанайской области. Онлайн во встрече участвовала и налоговая служба в лице и. о. заместителя руководителя УГД по Костанаю Темиржана ГУБАЙДУЛИНА.

Те, кто попал в сложную ситуацию, - логисты, диспетчеры, экспедиторы - работают обычно по ОКЭД 52.29.

- Нас по разному называют. Когда я регистрировался в налоговой, мне дали список - выбирай себе ОКЭД (код экономической деятельности - "НГ"), - припомнил Аслан АЛЬЖАНОВ, - а там штуки три-четыре подходят. Выбрал. И режим специальный - упрощенная налоговая декларация, 3% с оборота. Никто из специалистов не сказал, что я не имею права на этот режим. Дальше - и я, и другие ребята работаем, каждые полгода сдаем декларации, доходы показываем, не уклоняемся. За какие-нибудь 500 тенге неправильных отчислений нас вызывают, блокируют счета, а по этому поводу несколько лет никаких замечаний. И на тебе сейчас - миллионные штрафы, оказывается, 3-4 года накапливались.

В этом и есть одна из главных претензий получивших уведомления. Их только в палату пришло 20 человек, а работает гораздо больше. Темиржан Губайдулин количество направленных на сегодня уведомлений назвать отказался, но сказал, что примерно 95% ИП, работающих в данной сфере, неправомерно используют спецрежим.

То есть ошиблись каким-то образом в пользу государства почти все.

Интересы предпринимателей представлял адвокат Ербол КУЛЬМУХАМБЕТОВ, который подчеркнул, что людей вынуждают исправлять ошибки службы госдоходов. Ее специалистов, если ИП открывали очно. Или системы, если проходили электронную регистрацию.

- Она должна была запретить этот режим для тех, кто выбрал ОКЭД в транспортно-логистической сфере, - сказал адвокат. - Например, при регистрации нотариуса, частного судебного исполнителя, юрисконсульта в качестве ИП программа выдает, что он по ОКЭД, соответствующему этим видам, не может использовать упрощенный порядок. А здесь что? Программа не сертифицирована? В любом случае налоговые органы должны были выступить с инициативой перед разработчиками привести программу в соответствие. Общее мнение предпринимателей - нарушение допущено со стороны налоговой службы, которая использовала свое бездействие, не разъясняя и не контролируя исполнение налогового законодательства.

Предприниматели говорили, что они не против перейти на общеустановленный налоговый режим, но без доначисленных налогов, пени и штрафов. Сейчас же им грозит именно это. Фактически они должны задним числом перейти на общий режим и за все заплатить.

- Причем каким образом, если я все это время не учитывал расходы? - комментировал «НГ» ситуацию один из предпринимателей. - Это же по закону не требуется при упрощенке, там платишь с оборота. На общеустановленном - 10% с прибыли, то есть от доходов нужно минусовать расходы... Думаю, мне теперь предъявят 10% с оборота заплатить. Я столько не зарабатываю.

Что все-таки на практике предлагают налоговики, уточняли предприниматели.

- Получается, люди должны подать заявления, чтобы с 2020 года каждому из них изменили налоговый режим? Действительно задним числом. Такая процедура у вас законом предусмотрена? - спросил адвокат.

- Да, по заявлению, в рамках исполнения уведомления такая процедура предусмотрена, - заверил Губайдулин.

Интересно, что ошибка, о которой говорит бизнес, не просто массовая, но длящаяся. На встрече был человек, который регистрировался по ОКЭД 52.29 в ноябре 2022 года, и ему тоже позволили работать в режиме упрощенной декларации.

Одним словом, пока стороны позиции не изменили. Налоговая запросила от предпринимателей вопросы в письменном виде. Обещает официальный ответ. А палата предпринимателей, которая активно подключилась к решению проблемы, намерена уже в пятницу к нему вернуться. Пока же предприниматели, которых поджимают сроки исполнения уведомлений, решили обжаловать их, чтобы избежать блокировки счетов и вынужденной приостановки деятельности.

Фото Галины КАТКОВОЙ