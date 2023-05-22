Поручение об этом дал аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 22 мая, в ходе аппаратного совещания. Эти розовые скамьи оказались довольно долговечными. И даже несмотря на то, что во время демонтажа с ними не церемонились, еще вполне годны для использования.

Фото из архива "НГ"

Председатели кооперативов и руководители ОСИ сразу стали обращаться в акимат с просьбами раздать лавочки по дворам. Акимат отвечал, что скамьи сначала должны подвергнуться минимальному ремонту.

- Но в принципе, если хотят брать сейчас и сами отремонтируют, то, думаю, можно отдавать, это будет правильно, - сказал на совещании аким города.

Журналисты уточнили, куда надо обращаться с заявками.

- Назначьте человека у себя, - обратился аким к руководителю отдела ЖКХ, - чтобы определить потребность, кто сколько готов взять.