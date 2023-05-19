Прения по делу о похищении и незаконной эксплуатации недееспособной М. из Пешковского интерната прошли в суде № 2 Костаная сегодня, 19 мая.

Главная подсудимая - руководитель отдела управления координации занятости и соцпрограмм управления соцзащиты Маидашаш ЖУМАГАЛИ - заявила, что "обвинение сделало из нее маргинальную личность".

- Масштабы домыслов обвинения не имеют границ, - сказала Жумагали. - Я 25 лет проработала на госслужбе. Неужели я способна на то, чтобы похитить человека и эксплуатировать его? Ничего этого я не совершала! Недееспособная - наша родтвенница, которую мы забрали для улучшения жизни. Забрали с разрешения дяди, который подтвердил это в суде. Об этом обвинение не сказало ни слова.

Жумагали посетовала на то, что это дело сразу получило общественный резонанс благодаря "первому пресс-релизу антикора", а "обвинение и СМИ создали атмосферу негатива".

- Не делайте из нас жертв общественного резонанса! - обратилась подсудимая к судье. - Прошу вынести оправдательный приговор.

Ее дочь, владелица частного пансоната в Астане Камила БИМЕНДИНА также сообщила, что недееспособную воспринимали, как родственницу, а не как пациентку.

- Ее и выпустили за ворота только потому, что думали, что она пойдет ко мне домой, где в основном и жила, - пояснила Бимендина. - Она словно в семью попала. Я и дальше буду ее забирать к себе, если родственники позволят.

Адвокат обеих подсудимых Юрий СОКОЛОВ отметил, что "аргументы обвинения попадают в благодатную почву".

- Обвинение защищает интересы государства, а у нас задача посложнее: и интересы государства отстоять, и права подсудимых, - сказал адвокат. - Но нас зачастую воспринимают чуть ли ни как защитников преступников. Хотя в данном случае доводы абсолютно надуманные. Обвинение привело в пртмер даже фото с постояльцами частного пансионата Астаны, которое демонстрировали в суде в качестве того, что обо всех заботились и все были счастливы. Но обвинитель обратил внимание на то, что на столах не было ложек, значит, это якобы лишь красивая постановка. Недееспособная никогда не жила в каморке пансионата, но и это стало доводом в прениях обвинения.

Адвокат Соколов просил оправдать обеих подсудимых.

Не менее драматично выступили в прениях директор Пешковского центра оказания специальных услуг Дамира АБЕЛЬДИНОВА и ее адвокат Серик АБИЛОВ, заявивший, что версия обвинения надуманна и основана на эмоциях.

- Очевидно, что нахождение недееспособной в Астане не отразилось на ней отрицательно, а при возвращении в Пешковку у нее появилась подавленность, - сообщил адвокат. - Вины моей подзащитной нет, прошу не оправдать.

Абилов попросил также исключить из дела часть добытых с нарушением законодательства доказательств.

- Я стала мамой для 175 обитателей интерната, - сказала Дамира Абельдинова. - Так они меня называли, я со всеми подружилась. И теперь я преаратилась в ту, что отдала в рабство человека? Моя ошибка только в том, что я поверила своему руководителю (Жумагали - "НГ"), которая обещала предоставить заявление от родтвенников недееспособной о том, что они разрешают ей выезд в Астану. Мне искренне жаль недееспособную, я молилась, чтобы она вернулась живой и невредимой!

Абельдинова тоже попросила ее оправдать.

В последнем слове все трое снова повторили, что не виноваты в том, в чем их обвиняют, никакого злого умысла ни у кого не было.

Маидашаш Жумагали стало плохо во время выступления и судья объявил перерыв. Позже она расплакалась. Абельдинова сказала, что она не заслужили такого строгого наказания - максимум можно было снять с должности.

Прокурор попросил в прениях 12 лет лишения свободы для Жумагали и по 9 лет лишения свободы для Бимендиной и Абельдиновой. Всем - в колонии средней безопасности (общий режим).

Оглашение приговора по делу назначили на 23 мая.