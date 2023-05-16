Депутаты мажилиса разработали поправку в законодательство, согласно которой кооператив собственников квартир остается как одна из форм управления. Данную норму мажилисмены одобрили в понедельник в ходе заседания рабочей группы, планируется, что палата примет поправку на пленарном заседании 24 мая, сообщил изданию Власть заместитель председателя мажилиса Альберт Рау.

Кроме того, депутаты готовят новый законопроект, где дополнят требования к КСК.

«Мы инициировали поправку, что с 1 июля КСК не упраздняются, они остаются. То есть предложено жителям самим выбирать – если их устраивает КСК, то они остаются. Если нет – отделяются в ОСИ», - сказал Рау.

Он отметил, что норма инициирована депутатами в связи с многочисленными обращениями граждан по сохранению КСК наравне с другими формами управления многоквартирными жилыми домами.

По словам депутата, 5 721 дом уже перешел на ОСИ, где такие объединения успешно работают. Поэтому закрыть их нельзя, «когда люди работают, уже есть первые результаты».

«Мы оставим КСК как форму управления, но те нормы, которые сегодня уже обкатаны на ОСИ, а именно: порядок выборов органов управления, утверждение тарифа, открытие двух счетов на каждый дом, порядок и расходование средств накопительных счетов и так далее – все эти требования необходимо применять и к КСК. Потому что КСК в том виде, в котором есть сегодня, оставлять нельзя. Необходима прозрачность их деятельности и подотчетность жителям», - убежден Рау.

Напомним, в апреле Глава государства Касым-Жомарт Токаев признал, что правительство ошиблось с введением реформы по переходу на ОСИ.